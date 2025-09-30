U Splitu se održava radionica o primjeni Uredbe o deforestaciji

Gospodarski subjekti i trgovci koji uvoze, izvoze ili stavljaju na raspolaganje na tržištu relevantne proizvode (navedene u Prilogu I Uredbe (EU) 2023/1115 ), koji sadržavaju relevantne robe - goveda, kakao, kava, palma uljarica, kaučuk/guma, soja i drvo, ili su njima hranjeni odnosno uz njihovu upotrebu proizvedeni, imat će priliku 2. listopada u HGK – Županijskoj komori Split detaljnije se upoznati s Uredbom o deforestaciji, koja se na njih odnosi.

''Hrvatska gospodarska komora organizira radionice o izazovima i rješenjima u primjeni Uredbe o deforestaciji, kako bi se svi koji posluju s relevantnim robama uz pomoć stručnjaka bolje i na vrijeme upoznali s obvezama po ovoj Uredbi'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš, pozivajući iste da iskoriste prigodu za informiranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radionicu Hrvatska gospodarska komora organizira u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu i Ministarstvom financija Carinskom upravom, a predstojeća edukacija u Splitu ujedno je zadnja u nizu radionica koje su, tijekom rujna, održane u Zagrebu, Rijeci i Osijeku.

Na radionici će sudionicima biti prezentirane obveze gospodarskih subjekata i trgovaca; zahtjevi koji su propisani vezano za prikupljanje informacija, podataka i dokumenata koji potvrđuju sukladnost proizvoda s Uredbom (EU) 2023/1115; procjena rizika, podnošenje izjave o postupanju s dužnom pažnjom putem informacijskog sustava, registracija u informacijskom sustavu, carinski postupak uvoza i izvoza, izuzeća i dr. Naglasak će biti na praktičnim primjerima koji su važni za prilagodbu gospodarstva novim uvjetima poslovanja.

Prezentacije će održati predstavnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Ministarstva financija Carinske uprave i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Više detalja o radionici i prijavi, koja je obvezna za sve koji žele sudjelovati i moguća do 1. listopada do 12 sati, su putem poveznice: OVDJE .