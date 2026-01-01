Prvi dan Nove godine obilježen tragedijom na cesti: Jedna osoba preminula, dvije ozlijeđene

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici, jedna je osoba smrtno stradala, dok su dvije osobe ozlijeđene, javlja Drava info.

Izvijestili su to upravo iz OKCP-a Policijske uprave koprivničko-križevačke i dodali da su dojavu o nesreći zaprimili u 8:38 sati.

– Izlaskom policijskih službenika dojava je potvrđena, u vozilu su bile tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene – izvijestili su.

U 8:55 sati za sav promet je zatvorena dionica Bjelovarske ceste u Koprivnici, promet se preusmjerava okolnim ulicama.

Očevid je u tijeku, a više informacija o okolnostima prometne nesreće bit će poznato nakon njegova završetka.