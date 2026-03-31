Prometno redarstvo interveniralo: Nesnosne gužve kroz bolnicu Križine zbog radova ispod Krstarice?!

[FOTO] Odjednom je glavnina vozača našla lagano rješenje cestom koja se gotovo može smatrati internom bolničkom, što je naravno izazvalo kolaps prometa unutar KBC Križina

Urbana središta su jako osjetljiva na zatvaranja prometnica, a Split nije nikakav izuzetak: svi radovi na cesti, praktički bilo kojoj na području grada, znače trenutačne gužve.

Tako je recimo u ponedjeljak bilo grdnih problema niz Mažuranićevo šetalište, na onom gornjem dijelu uz zgradu Financijske agencije. Jer su radnici morali riješiti problem šahte na onom donjem semaforu, križanju s Ulicom slobode. I neka su sve obavili u sat-dva, i dalje su čepovi bili grozni...

A već dva-tri (radna) dana zatvorena je Ulica Brune Bušića, onaj legendarni zavoj ispod Krstarice i odmah problemi.

Kolaps unutar Križina

Pomalo neobično, možda je bilo i teško za predvidjeti, ali vozila koja su koristila taj pravac i dalje prema Zajčevoj, odjednom su nahrlili kroz - bolnicu na Križinama! Odjednom je glavnina vozača našla lagano rješenje cestom koja se gotovo može smatrati internom bolničkom (pa neka je službeno i gradska), što je naravno izazvalo kolaps prometa unutar KBC Križina.

Pa su čak u popodnevnim satima morali intervenirati i pripadnici komunalnog prometnog redarstva. U rush-houru, iza 15.30 sati, preusmjeravali su promet ostalim pravcima kako bi smanjili čep koji se stvarao na ovoj 'dionici'...

