Prometno redarstvo interveniralo: Nesnosne gužve kroz bolnicu Križine zbog radova ispod Krstarice?!

Urbana središta su jako osjetljiva na zatvaranja prometnica, a Split nije nikakav izuzetak: svi radovi na cesti, praktički bilo kojoj na području grada, znače trenutačne gužve.

Tako je recimo u ponedjeljak bilo grdnih problema niz Mažuranićevo šetalište, na onom gornjem dijelu uz zgradu Financijske agencije. Jer su radnici morali riješiti problem šahte na onom donjem semaforu, križanju s Ulicom slobode. I neka su sve obavili u sat-dva, i dalje su čepovi bili grozni...

A već dva-tri (radna) dana zatvorena je Ulica Brune Bušića, onaj legendarni zavoj ispod Krstarice i odmah problemi.

Kolaps unutar Križina

Pomalo neobično, možda je bilo i teško za predvidjeti, ali vozila koja su koristila taj pravac i dalje prema Zajčevoj, odjednom su nahrlili kroz - bolnicu na Križinama! Odjednom je glavnina vozača našla lagano rješenje cestom koja se gotovo može smatrati internom bolničkom (pa neka je službeno i gradska), što je naravno izazvalo kolaps prometa unutar KBC Križina.

Pa su čak u popodnevnim satima morali intervenirati i pripadnici komunalnog prometnog redarstva. U rush-houru, iza 15.30 sati, preusmjeravali su promet ostalim pravcima kako bi smanjili čep koji se stvarao na ovoj 'dionici'...