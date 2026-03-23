Pripremite kante! Večeras i sutra bez vode dijelovi Splita i okolice

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, dio Splita i okolice ostat će privremeno bez opskrbe vodom.

Kako je priopćeno, prekid će zahvatiti Sirobuju, Kamen i Stobreč te Podstranu, cijelo mjesto. Radove izvodi tvrtka Strabag u sklopu EU projekta Aglomeracije Split–Solin, točnije na spoju Južnog sliva.

Opskrba vodom bit će prekinuta u ponedjeljak, 23. ožujka 2026. godine, s početkom u 22 sata, a normalizacija se očekuje u utorak, 24. ožujka, u 7 sati ujutro.

Iz Vodovoda i kanalizacije apeliraju na građane da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, preporučuje se izbjegavanje korištenja uređaja koji zahtijevaju vodu iz javne mreže.

Upozoravaju i kako nakon ponovne uspostave opskrbe može doći do zamućenja vode, dok se ne uspostave uobičajeni uvjeti u sustavu.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545 900.