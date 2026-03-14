Preminuo je Jürgen Habermas

Jedan od najutjecajnijih i najvažnijih njemačkih glasova: filozof i sociolog Jürgen Habermas preminuo je u 96. godini u Starnbergu, piše Deutsche Welle.

Smatra se najvažnijim njemačkim filozofom današnjice i uživao je svjetsko priznanje: Jürgen Habermas postao je poznat kao polemičan intelektualac koji se tijekom dugog života uvijek iznova uključivao u političke rasprave. "Javno djelovanje" najvažnija je zadaća filozofije, poručio je Habermas jednom. Filozof i sociolog preminuo je ove subote u 96. godini u Starnbergu, kako je priopćila izdavačka kuća Suhrkamp.

Iz Starnberga, gdje je desetljećima živio, Habermas se oglašavao sve do posljednjih godina. U kontekstu ruske agresije na Ukrajinu pozornost su privukla, primjerice, dva njegova teksta u "Süddeutsche Zeitungu", u kojima je umirovljeni frankfurtski profesor zagovarao pravodobno pregovaračko rješenje.