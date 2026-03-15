Preminuo je brigadir Jozo Miličević

Na Facebook stranici Općine Posušje oprostili su se od brigadira Joze Miličevića.

Danas je u Posušju preminuo brigadir Jozo Miličević, aktivni sudionik Domovinskog rata, Odlikovan visokim hrvatskim ratnim odličjem spomenica Domovinskog rata, Ljeto 95, Oluja 95 i hrvatski Trolist.

Jozo Miličević rođen je 1961. godine u Poklečanima —Rakitno općina Posušje. Višu školu je završio na Fakultetu za fizičku kulturu na Zagrebačkom sveučilištu. Zapošljava se 1979. godine u Rudnike Boksita Posušje gdje radi sve do 1985. godine, nakon čega odlazi u Australiju sve do početka Domovinskog rata.

Kako je izvršena agresija na Hrvatsku i Hrvatski narod odlučuje se na povratak i aktivno sudjeluje u pripremi za obranu Hrvatskog naroda u BiH i RH.

Dao se na raspolaganje postrojbi općine Posušje sve do petog mjeseca 1992. godine, kad prelazi u Pukovniju Ante Bruno Bušić, kasnije u preustroju u 1. gardijsku brigadu Ante Bruno Bušić gdje ostaje sve do završetka vojne karijere.

Tijekom Domovinskog rata obnašao je dužnosti vojnika, zapovjednika voda, zapovjednika satnije, zapovjednika bojne te dozapovjednika 1. gardijske brigade Ante Bruno Bušić i zapovjednika 1. gardijske brigade Ante Bruno Bušić.

Promican je u časničke činove HVO-a Poručnik, Natporučink, Satnik, Bojnik i Brigadir. Dodijeljen mu je i čin pričuvnog bojnika HV-a.

Dva puta je ranjavan i to 11.11.1992. godine Gnjilo brdo i 16.07.1993. godine Heliodrom Vinarija.

Pohvaljen je od ministra obrane, zapovjednika 2. zdruga Tomislavgrad za uspješno vođenje i zapovijedanje, nagrađen je samokresom od predsjednika HZ HB za uspješno odrađeno borbeno djelovanje Bokševica.

Nakon završetka vojne karijere i dužnosti aktivno se uključio i sudjelovao u organiziranju braniteljskih udruga od općinskih do županijskih razina.

Isto tako aktivno je sudjelovao u zaštiti i ostvarivanju braniteljskih prava kroz zakonske osnove skupa sa ministrom branitelja ŽZH.

Aktivno je sudjelovao i u društvenim aktivnostima branitelja i žitelja općine Posušja, a bio je i Predsjednik Organizacijskog odbora za organiziranje Dana branitelja općine Posušje.

Za njegov rad i postignuća prošle godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Posušje uručeno mu je javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“ .

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!