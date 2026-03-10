Prank pošao po zlu, učenici ubili profesora

Profesor srednje škole u američkoj saveznoj državi Georgiji poginuo je nakon što su ga učenici slučajno pregazili automobilom tijekom pranka ispred njegove kuće.

Jason Hughes (40) izašao je iz kuće kako bi iznenadio učenike koji su bacali toaletni papir po drveću, što je u Sjedinjenim Američkim Državama česta učenička šala. Međutim, prema navodima policije, Hughes se poskliznuo na mokrom tlu nakon kiše i pao.

Dok su učenici pokušavali pobjeći s mjesta događaja u dva automobila, jedan od vozača ga je nenamjerno pregazio. Policija je zbog toga vozača, osamnaestogodišnjeg Jaydena Ryana Wallacea, optužila za ubojstvo iz nehaja u prometu.

Prema informacijama lokalnih vlasti, Wallace i još dvojica učenika zaustavili su se nakon nesreće te pokušali pomoći profesoru prije dolaska hitne pomoći. Hughes je potom prevezen u bolnicu, ali je podlegao ozljedama.

Wallace i još četvero učenika koji su sudjelovali u incidentu suočavaju se i s optužbama za neovlašteni ulazak na privatni posjed te bacanje otpada na tuđem zemljištu.

Hughesova supruga Laura, koja također radi kao nastavnica u istoj školi, izjavila je da su učenici jako voljeli njezina supruga te da je znao za planiranu šalu.

Dodala je da je bio uzbuđen i čekao da ih zatekne na djelu.

Unatoč tragediji, obitelj poginulog profesora zatražila je da se optužbe protiv učenika odbace.

"Ovo je strašna tragedija i naša obitelj želi spriječiti da se dogodi još jedna tragedija koja bi uništila živote ovih učenika. To bi bilo suprotno Jasonovoj životnoj posvećenosti ulaganju u živote ove djece", poručila je njegova supruga.

Iz školskog okruga Hall priopćili su da će Hughes ostati zapamćen kao strastveni učitelj, mentor i trener kojeg su voljeli i poštovali učenici i kolege. Stanovnici zajednice u međuvremenu su ispred škole u kojoj je radio postavili spomen-obilježje u njegovu čast.