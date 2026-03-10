Potres magnitude 5.9 zabilježen u Italiji. Ipak, jedna stvar je povoljna

Kako je izvijestio EMSC, tri minute nakon ponoći dogodio se jak potres s epicentrom u Tirenskom moru u Italiji.

Prema prvim podacima, potres je bio magnitude 5.9, a epicentar je bio 46 kilometara jugozapadno od Napulja.

Dubina se procjenjuje na više od 400 kilometara, a upravo bi to mogao biti razlog zašto ne spada u opasne potrese.

Ipak, službeni podaci se još očekuju.

Nakon potresa na društvenim mrežama i platformama za praćenje seizmičke aktivnosti pojavili su se brojni komentari građana iz različitih dijelova Italije i okolnih zemalja. Neki su opisivali da je potres bio valovitog karaktera i da je trajao nekoliko sekundi, uz ljuljanje lustera i pomicanje namještaja u stanovima na višim katovima zgrada.