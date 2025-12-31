Policijske snage i inspektorat pred trgovinom u Podstrani, zatvorena je!

Policija i službe civilne zaštite nastavile su nadzor nad prodajom pirotehničkih sredstava uoči dočeka Nove godine. Nakon jučerašnjih slučajeva na području Podstrane i Splita, danas je donesena nova, stroga mjera – zatvara se trgovina u kojoj je maloljetnicima prodavana pirotehnika.

Zajednički nadzor — izrečena zabrana obavljanja djelatnosti

Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite – Područni ured Split, u suradnji s policijom, obavili su izvanredni nadzor rada trgovine u Podstrani. Na temelju utvrđenih činjenica izrečena je zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, čime je onemogućena daljnja prodaja pirotehnike djeci i maloljetnicima.

Iz policije poručuju da će se kontrole nastaviti tijekom dana i večeri u sklopu tradicionalne akcije „Mir i dobro“.

Maloljetnici zatečeni s pirotehnikom — sankcionirani roditelji

Sve je započelo kada je policija u Podstrani zatekla 16-godišnjaka s 19 komada pirotehnike kategorije F2, koja je dopuštena samo punoljetnim osobama. Pirotehnika mu je oduzeta, a maloljetnik je prekršajno sankcioniran.

Nadzorom je utvrđeno i gdje je pirotehnika kupljena, nakon čega su sankcionirani i pravna te odgovorna osoba u trgovini zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Usto je otkriveno i neizdavanje računa, pa će predmet preuzeti i Porezna uprava.

Slični slučajevi zabilježeni su i na području Splita, gdje je policija od dvoje djece mlađe od 14 godina oduzela 29 komada pirotehnike kategorija F2 i P1. Roditelji su prekršajno sankcionirani, a o događaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Posebno zabrinjava slučaj 15-godišnjaka koji je zatečen s pirotehnikom kategorije F4 — riječ je o sredstvima koja su zabranjena i punoljetnim osobama.

Policija apelira: pirotehnika nije igračka

Policija je još jednom upozorila na stroge zakonske odredbe, ali i na ozbiljne rizike koje pirotehnička sredstva predstavljaju — osobito kada ih koriste djeca.

Poruka je jasna: sigurnost djece i građana ima prednost, a nadzori se nastavljaju sve do kraja blagdanskog razdoblja.