Policiji prijavljen nestanak muškarca (45) na sjeveru zemlje, tijelo mu pronađeno niti pola sata kasnije u potoku

U srijedu, 31. prosinca oko 11.45 sati policijski službenici Policijske postaje Ivanec zaprimili su prijavu nestanka muškarca starosti 45 godina.

Postupajući po prijavi nestanka, policijski su službenici istog dana oko 12.10 sati u Prigorcu, u potoku Bistrica pronašli njegovo tijelo.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja pregledom tijela nije pronašla tragove nasilne smrti, ali se nije mogla izjasniti o uzroku smrti, zbog čega je određena medicinska obdukcija.

Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Varaždin.