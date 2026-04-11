Close Menu

Policija krenula u akciju: Na meti brzina, alkohol i mobiteli

Policija pojačala kontrole na cestama

Policijski službenici i ovog vikenda nastavljaju intenzivnu kontrolu prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije.

Grubo kršenje propisa o ograničenju brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnih elemenata poput pojasa na svim sjedalima i zaštitne kacige na motociklima, kao i distrakcije u cestovnom prometu, poput korištenja mobitela vozača ili pješaka, među najčešćim su uzrocima najtežih stradavanja u prometu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebna pozornost usmjerena je na ponavljače prometnih prekršaja, koji svojim ponašanjem i ignoriranjem zabrana te zaštitnih mjera nastavljaju kršiti prometne propise unatoč ranije izrečenim kaznama.

Policija dodatno poziva sve sudionike u prometu na oprez i poštivanje prometnih propisa kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi ugrozili vlastiti, ali ni živote drugih sudionika u prometu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
3
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0