Podstrana uvodi digitalnu platformu za pretraživanje grobnih mjesta

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić najavio je novi iskorak u digitalizaciji javnih usluga, predstavivši aplikaciju koja mještanima omogućava jednostavan pristup informacijama o grobnim mjestima.

U objavi na društvenim mrežama istaknuo je kako Općina nastavlja s modernizacijom kako bi svakodnevni život građana učinila pristupačnijim i učinkovitijim. Nova digitalna platforma dostupna je putem mobilnih uređaja i računala, a korisnicima omogućuje brzo pretraživanje grobnih mjesta prema imenu i prezimenu.

Osim osnovnih podataka, aplikacija nudi i detaljan prikaz lokacije grobnog mjesta, uključujući odjel, polje, red i broj, kao i vizualni prikaz putem karte groblja. Građanima je dodatno olakšan pristup informacijama o rasporedu ispraćaja i osmrtnicama, kao i navigacija do traženog mjesta.

„Ovo je još jedan konkretan korak prema modernoj, transparentnoj i dostupnoj Općini Podstrana – Općini koja prati potrebe svojih ljudi i koristi tehnologiju u njihovoj službi“, poručio je Dropuljić.

Ujedno je pozvao sve korisnike grobnih mjesta koji još nisu ažurirali svoje podatke da se jave u Vlastiti pogon Općine Podstrana kako bi se osigurala točnost i potpunost evidencije.

Iz Općine poručuju kako će i dalje nastaviti s projektima koji unapređuju kvalitetu života mještana i podižu razinu javnih usluga.