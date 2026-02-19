Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića, evo zbog čega

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavka 1. Kaznenog zakona, a kako doznajemo radi se o Jošku Jeličiću.

"Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca", stoji u priopćenju DORH-a.

Joško Jeličić, nekadašnji igrač Hajduka i Dinama, a danas komentator utakmica na televiziji MaxSport, svjedočio je 2016. godine na suđenju braći Mamić.

U nastavku suđenja 2024. godine Jeličić je kazao da tijekom istrage na ispitivanju u USKOK-u nije govorio istinu o uvjetima financijske nagodbe s Dinamom. Pravdao se time da je bio u strahu te da se plašio moguće kaznene odgovornosti.

Inače, za davanje lažnog iskaza predviđena je zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina zatvora.