PLANIRATE PUTOVANJE? Uvodi se nova linija iz Splita za popularnu turističku atrakciju: Karte već danas možete kupiti

Napokon će i Split biti povezan s Istanbulom, a što znači povezan i s velikim brojem odredišta diljem svijeta budući da je Istanbul jedno od važnijih čvorišta u Europi.

Prvi letovi kreću od 7. 5. 2024., a letjet će se do sredine listopada tri puta tjedno, izvijestili su iz Croatia Airlinesa.

Iz Splita za Istanbul letovi će biti utorkom, četvrtkom i subotom, dok će povratni letovi biti srijedom, petkom i nedjeljom.

Red letenja:

OU4352 SPU – IST 21:10 – 00:00 -2-4-6- 320

OU4353 IST – SPU 05:10 – 6:00 –3-5-7 320

Vrijeme polaska leta iz Splita je idealno podešeno za val Turkish Airlinesa prema Aziji, uz čekanje na idući let od sat ili dva. Let iz Istanbula ide prerano, otprilike u isto vrijeme kad počnu pristizati interkontinentalni letovi. Za taj let putnici će imati dosta sati čekanja. S operativne strane je jasno kako zrakoplov ne može čekati u Istanbulu još dva ili tri sata ne bi li se omogućilo presjedanje s interkontinentalnih letova. Potreban je u Splitu kako bi krenuo s jutarnjim letovima prema drugim odredištima. No, ovo je svakako izvrsna vijest za Split i Croatia Airlines.

Prodaja karata započinje danas (14. 2. 2024.), a cijena povratne karate Split – Istanbul će biti 179 eura, dok za Istanbul Split 199 eura, priopćili su iz kompanije.