Planetopija otvorila knjižaru u Splitu

U prizemlju trgovačkog centra Mall of Split otvorila se prva knjižara Planetopija u Splitu. Posjetitelji će je moći posjetiti od 9 do 21 sat, a povodom otvorenja pripremljene su posebne pogodnosti i pokloni za kupce.

Planetopija je nagrađivani lanac knjižara i izdavačka kuća osnovana s misijom promicanja znanja, inspiracije i održivog načina življenja. U svojim knjižarama nude široku ponudu hrvatskih izdavača od suvremene i klasične književnosti, publicistike, poezije i popularne psihologije, do raskošnih kuharica, naslova iz područja osobnog razvoja i wellbeinga. Bogatstvo ponude ogleda se i na djeci namijenjenom odjelu, s brojnim čarobnim, edukativnim i zabavnim slikovnicama domaćih i stranih autora kao i eko-igračkama sigurnim za djecu. Ponuda na engleskom jeziku razveselih će sve koji tragaju za posebnim izdanjima.

Planetopijine knjižare posebnim čini jedinstvena ponuda eko-proizvoda za svakodnevnu upotrebu ili poseban dar.

Nakon prve tri knjižare u Zagrebu i Puli, i splitsku knjižaru dizajnirala je agencija Brigada, a prostor je uređen prirodnim materijalima i detaljima koji daju osjećaj doma i dobrodošlice. Planetopijine knjižare mjesto su inspiracije i predaha od gradske vreve i idealne za sve koji traže knjige i proizvode s pričom. Tijekom ožujka kupce očekuju posebni popusti na odabrane knjige i proizvode, uključujući Planetopijina izdanja, popularne bilježnice Leuchtturm1917 koje će kupcima po želji odmah u knjižari i gravirati.

Posjetite novootvorenu splitsku knjižaru!