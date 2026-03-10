Pet iranskih nogometašica u dramatičnoj akciji pobjegle do režima

Pet iranskih nogometašica dobilo je humanitarne vize u Australiji nakon dramatičnog bijega iz hotela u kojem je bila smještena reprezentacija tijekom Azijskog kupa. Prema pisanju stranih medija, igračice su se odlučile na taj potez nakon što su odbile pjevati iransku nacionalnu himnu, strahujući od mogućeg progona po povratku u domovinu.

Kapetanica Zahra Ghanbari te igračice Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh i Mona Hamoudi u ponedjeljak navečer napustile su timski hotel i zatražile zaštitu australskih vlasti. Australska savezna policija potom ih je prebacila na sigurnu lokaciju, a vlada im je ubrzo odobrila humanitarne vize nakon sigurnosnih provjera.

Australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke potvrdio je da je skupina stavljena pod zaštitu prije nego što je dovršena procedura izdavanja viza. Naveo je da su igračice jasno izrazile želju da ostanu u Australiji te da im je država pružila zaštitu.

Prema navodima australske novinarke Tracey Holmes, iranska reprezentacija pokušala je napustiti Australiju istog dana kada su igračice pobjegle iz hotela. Međutim, ekipa navodno nije uspjela pronaći letove za Iran, što je nogometašicama dalo dodatno vrijeme da zatraže zaštitu.

Istodobno se ostatak reprezentacije nalazi pod snažnim pritiskom da se vrati u domovinu. Prema informacijama koje prenose mediji, nekim igračicama navodno se poručuje da bi se pritisak na njihove obitelji mogao nastaviti sve dok se cijela ekipa ne vrati kući.

Australske vlasti poručile su da su spremne pomoći i ostalim članicama reprezentacije ako odluče zatražiti zaštitu.

Situacija je privukla pažnju javnosti i aktivista već nakon posljednje utakmice reprezentacije u nedjelju navečer. Tada je jedna od igračica iz autobusa pokazala međunarodni SOS signal rukom, što je izazvalo zabrinutost među navijačima i aktivistima koji su strahovali za sigurnost sportašica.

Ispred stadiona su potom izbili prosvjedi, a okupljeni su pozivali da se igračicama omogući ostanak u Australiji.

Slučaj je ubrzo dobio i međunarodnu dimenziju. Američki predsjednik Donald Trump javno je pozvao Australiju da pruži azil iranskim nogometašicama, a australski premijer Anthony Albanese kasnije je potvrdio da je o toj temi razgovarao s njim.

Cijela situacija započela je nakon što su iranske nogometašice prije utakmice Azijskog kupa odbile pjevati nacionalnu himnu. Taj potez protumačen je kao politički prosvjed protiv režima u Teheranu, a državni mediji u Iranu nazvali su ih izdajicama.

Slični prosvjedi iranskih sportaša viđeni su i ranije. Na Svjetskom prvenstvu 2022. godine muška nogometna reprezentacija također nije pjevala nacionalnu himnu, što je tada izazvalo veliku međunarodnu pozornost.