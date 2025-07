Perišić razotkrio lažni profil koji se predstavlja kao Rebić

Ivan Perišić sinoć se oglasio putem Instagrama kako bi upozorio svoje pratitelje da je profil koji se predstavlja kao njegov nekadašnji suigrač iz reprezentacije Ante Rebić – lažan. Na storyju je objavio snimku spornog Instagram profila i jasno poručio: "Lažan profil."

Lažni račun koristi Rebićevo ime i fotografije, a prikazuje se kao da je riječ o službenom profilu hrvatskog nogometaša. Perišić nije naveo je li Rebić bio meta prijevare ili je riječ o pokušaju zavaravanja javnosti iz drugih motiva, no očito je da je pokušaj predstavljanja kao Rebić došao do šire publike, a nakon što je više puta lažni profil 'tagirao' Perišića, to ga je natjeralo da reagira.

Ante Rebić, bivši reprezentativac koji je trenutno slobodan igrač, nikada nije bio posebno aktivan na društvenim mrežama, a ni trenutačno nema verificiran profil na Instagramu, što dodatno olakšava širenje lažnih računa pod njegovim imenom. Perišić nije dodatno komentirao situaciju, prenosi Index.