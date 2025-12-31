Ovako izgleda mjesto teške nesreće u Trogiru

Jedna osoba teško je ozlijeđena, dok su tri lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se nešto prije 17 sati dogodila na trogirskoj zaobilaznici. Osim policije i hitne pomoći, na mjesto događaja stigli su i vatrogasci.

"Na OHBP KBC-a Split zaprimljene su četiri osobe, svi hrvatski državljani. Troje ima lakše, a jedna teške tjelesne ozljede. Medicinska obrada je u tijeku", kazala nam je o stanju ozlijeđenih glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.

Kako neslužbeno doznajemo, u jednom automobilu bilo je troje članova jedne obitelji. Svi su iz prometne izašli lakše ozlijeđeni. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač iz drugog automobila.

Cesta je bila zatvorena za sav promet sve do 18.10 sati, kada je samo dio otvoren za promet.

Na mjestu događaja policija će obaviti očevid koji bi trebao otkriti tko je skrivio nesreću.