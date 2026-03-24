Opara izgubio i mora platiti: Sud presudio u korist Društva Marjan

Županijski sud potvrdio je presudu u korist Društva Marjan, čime je pravomoćno okončan dugogodišnji sudski spor koji je protiv te udruge pokrenuo bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Riječ je o tužbi za naknadu štete zbog povrede prava osobnosti, kojom je Krstulović Opara tražio 25 tisuća kuna odštete te uklanjanje Facebook objave iz 2017. godine. Sporna objava odnosila se na navode o mogućim pogodovanjima i prenamjeni zemljišta na području Prve vode iz 2005. godine, uključujući parcele povezane s obitelji Željka Keruma te suvlasništvo obitelji supruge tužitelja.

Općinski sud u Splitu već je 2021. godine odbio tužbeni zahtjev u cijelosti, a tu je odluku 4. ožujka 2026. potvrdio i Županijski sud u Dubrovniku.

Sud je, među ostalim, utvrdio da iznošenje istinitih informacija i točnih činjenica ne može biti uvredljivo te da predmetne objave nisu imale namjeru vrijeđanja. Ocijenjeno je kako je riječ o legitimnom iznošenju vrijednosnih sudova i kritici javne osobe u kontekstu zaštite javnog interesa, uključujući očuvanje Park-šume Marjan.

Također je naglašeno da javne osobe moraju pokazati viši stupanj tolerancije na kritiku, osobito kada dolazi od udruga koje se bave pitanjima od javnog interesa.

Prema presudi, Andro Krstulović Opara dužan je Društvu Marjan nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 15 tisuća kuna.

Iz Društva Marjan poručuju kako ovu presudu smatraju važnom za slobodu govora i nastavak djelovanja u zaštiti Park-šume Marjan.