Održan radni sastanak u Žrnovnici: Fokus na komunalnim projektima i razvoju infrastrukture

U prostorijama Mjesnog odbora Žrnovnica održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šute s predstavnicima odbora i nadležnih gradskih službi, na kojem su razmotrene ključne komunalne i infrastrukturne teme važne za razvoj tog područja.

Na sastanku se raspravljalo o aktualnom tijeku radova na projektu aglomeracije, kao i o planovima izgradnje stanova iz programa POS na Korešnici. Jedna od važnih tema bila je i izgradnja novog vatrogasnog doma, kao i proširenje groblja u Žrnovnici, što je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu. Sudionici su se osvrnuli i na stanje prometne infrastrukture, s naglaskom na ulice Barbarića prilaz i Put Vrila, te na potrebe daljnjih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, uključujući nadogradnju Osnovne škole “Žrnovnica” i Dječjeg vrtića “Tratinčica”. Također je otvoreno pitanje starog vodovodnog sustava u Žrnovnici, kao i daljnji razvoj sportskih sadržaja, uključujući Sportski centar “Pricviće”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sastanak je okupio predstavnike više gradskih odjela i komunalnih poduzeća, a cilj je bio koordinacija aktivnosti i ubrzanje realizacije projekata od interesa za građane Žrnovnice.