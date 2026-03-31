Novi zdravstveni objekt u Kaštel Gomilici pri kraju: Moderna ljekarna i 12 ordinacija

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, kao suinvestitori, sagradili su zdravstveni objekt – ordinacije Doma zdravlja i ljekarnu – na zemljištu površine 1.400 četvornih metara u Kaštel Gomilici, na adresi Ulica Marka Marulića 6a.

Novi objekt prostirat će se na 577,46 četvornih metara, a u njemu će se nalaziti najsuvremenija ljekarna te 12 ordinacija. Prostorije Doma zdravlja površine su 356,84 četvorna metra i nalazit će se u prizemlju i na prvom katu. U prizemlju će biti ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatrija), dok će se na katu nalaziti dvije ordinacije obiteljske medicine te po jedna ordinacija dentalne medicine i zdravstvene zaštite žena (ginekologija).

Završena izgradnja, slijedi uređenje

Radovi su počeli prošloga travnja, a ovih dana završena je izgradnja. Slijedi uređenje interijera te hortikulturno uređenje vanjskog dijela, koji će imati i pripadajući parking. Ljekarna je nabavila robota za skladište te će imati koncept otvorene ljekarne.

Obrt iz Križevaca, BGO, u vlasništvu Borisa Brčića, osvojio je posao ugradnje automatiziranog skladišta u ljekarni. Na natječaj su pristigle tri ponude, a njegova je iznosila 175 tisuća eura, što je 45 tisuća eura manje od procijenjene vrijednosti.

Sustav robotske ruke upravljat će zalihama u skladištu, što će olakšati posao zaposlenicima i dati im dodatno vrijeme koje će moći posvetiti korisnicima ljekarne. Robotska ruka dohvaćat će lijekove s polica te ih u roku od 18 sekundi dostavljati farmaceutima.

Kapacitet sustava i kontrola kvalitete

Sustav s dvije robotske ruke upravljat će zalihama do 18.000 pakiranja, a vanjski prihvat iznosit će 175 pakiranja lijekova na sat. U cijenu robota uključen je i redovni servis, a robotski sustav pratit će rok trajanja lijekova, serijalizaciju kako ne bi došlo do krivotvorenja lijekova, te bilježiti razinu temperature i vlage.

Projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura, a potrebna su dodatna sredstva za opremanje ambulante.