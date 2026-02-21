Nova specijalizirana trgovina u Solinu pravi je raj za nautičare i vlasnike plovila: Brodska elektronika i solarna rješenja

Kad se početkom godine na ulazu u Vranjic, u blizini skretanja prema samom mjestu, pojavila nova poslovna tabla, mnogi su se pitali – što se to otvorilo u Kroz Smiljanovac 6 u Solinu? Odgovor smo odlučili potražiti sami pa smo svratili u novootvorenu specijaliziranu trgovinu SEAS – Ship Electronics And Solar, koja se u vrlo kratkom roku nametnula kao zanimljiva adresa za nautičare i vlasnike plovila.

Već pri ulasku jasno je da se ne radi o klasičnoj trgovini široke potrošnje. SEAS je koncipiran kao usko specijaliziran prostor, fokusiran isključivo na brodsku elektroniku, energetiku i elektrotehnička rješenja za plovila. Kroz trgovinu su nas proveli Gordon i Luka, djelatnici s dugogodišnjim iskustvom u tom području, koji su nam odmah dali do znanja da je naglasak stavljen na kvalitetu, provjerena rješenja i stručnu podršku, a ne na gomilanje robe na policama.

Solarni sustavi u prvom planu

„Sve više vlasnika brodova traži pouzdane i dugoročne energetske sustave, posebno solarna rješenja koja omogućuju veću neovisnost na moru“, objašnjavaju nam dok razgledavamo dio ponude posvećen solarnim sustavima. Posebno ističu fleksibilne solarne panele, koji su zbog svoje prilagodljivosti idealni za bimini tende i blago zakrivljene površine na plovilima, gdje klasični paneli često nisu praktično rješenje.

Povodom otvaranja trgovine, SEAS je predstavio i promotivnu ponudu vlastitog proizvoda – SEAS flexi solar panelsnage 150 Wp, koji se nudi u kompletu s regulatorom punjenja Victron Energy MPPT 75/15, po cijeni od 493 eura. Riječ je o rješenju koje je, kako nam kažu, posebno zanimljivo vlasnicima manjih i srednjih plovila koji žele pouzdan solarni sustav bez komplicirane ugradnje.

Pažljivo biran asortiman opreme

Osim solarnih sustava, SEAS-ov asortiman obuhvaća pažljivo odabranu navigacijsku opremu renomiranih proizvođača Simrad, Lowrance i B&G, Victron, zatim energetsku opremu, različite vrste akumulatora – od klasičnih olovnih i AGM do modernih LiFePO4 baterija – brodske kabele, rasvjetu te svu prateću opremu potrebnu za kvalitetnu instalaciju i distribuciju električne energije na plovilima.

Više od same prodaje

No, kako ističu Gordon i Luka, SEAS nije zamišljen samo kao prodajno mjesto. Velik dio njihove djelatnosti odnosi se na projektiranje, ugradnju i održavanje brodskih električnih sustava, kao i dijagnostiku i popravke. Poseban naglasak stavljaju na savjetovanje, jer, kako kažu, svako je plovilo priča za sebe, a dobro rješenje počinje kvalitetnim razgovorom i razumijevanjem stvarnih potreba vlasnika.

Nova trgovina u Solinu otvorena je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, a lokacija na ulazu u Vranjic pokazala se praktičnom i lako dostupnom. Nakon obilaska, jasno je zašto je SEAS već u startu privukao pažnju – riječ je o mjestu koje nudi konkretna, stručna i provjerena rješenja za sve one koji na moru žele pouzdanost, sigurnost i energetsku neovisnost.