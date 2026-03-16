Njemačka poslala žestoku poruku Trumpu: "Nećemo sudjelovati..."

Savezni ministar vanjskih poslova Johann Wadephul isključio je sudjelovanje Njemačke u osiguravanju Hormuškog tjesnaca u ovom trenutku. "Nećemo sudjelovati u ovom sukobu", rekao je Wadephul u emisiji Bericht aus Berlin (Izvještaj iz Berlina). Rekao je kako mu je iz SAD-a i Izraela poručeno da se njihovi napadi odnose na uništavanje iranskih vojnih sposobnosti – posebno nuklearnog i raketnog programa. Njemačka očekuje da bude informirana kada se to postigne, dodao je u emisiji na javnom servisu ARD-u: "Tada ćemo vrlo rado sudjelovati u pokretanju pregovora."

Samo pregovaračkim rješenjem može se postići sigurnost u Hormuškom tjesnacu i Crvenom moru, poručio je, piše DW.

O mogućem proširenju pomorske misije EU-a "Aspides" na područje Hormuškog tjesnaca Wadephul je rekao da je "vrlo skeptičan" oko te ideje – misija je zapravo predviđena za Crveno more gdje, kako je istaknuo, "nije učinkovita". Povećanju razine sigurnost se može doprinijeti jedino ako se „u temelju riješi“ vojni sukob, rekao je Wadephul. Priznao je da se rat nije očekivao i da se „ne zna točno“ kada će završiti. Europa će uvijek konstruktivno podržati osiguravanje pomorskih putova, kaže šef diplomacije u Berlinu. Ipak on „ne vidi neposrednu potrebu, a posebno ne sudjelovanje Njemačke".

"Zahtjev prema SAD-u i Izraelu jest da nas informiraju i kažu koje se konkretne ciljeve još želi postići te da onda zajedno s nama razgovaraju o tome kako se ovaj rat može okončati."

U regiji se, dodao je, očekuje aktivna uloga Njemačke.

Kiesewetter: Savezna vlada podijeljena

CDU-ov zastupnik i stručnjak za vanjsku politiku Roderich Kiesewetter također je bio suzdržan oko mogućeg njemačkog angažmana.

Rekao je za list Der Spiegel da vlada nije jedinstvena u međunarodno-pravnoj ocjeni mogućeg angažmana Berlina.

Novo Nacionalno sigurnosno vijeće moglo bi pripremiti prijedlog o kojem bi potom odlučili savezna vlada i eventualno Bundestag, rekao je Kiesewetter i dodao: "Ne želim ipak prejudicirati takvu procjenu i odluku."

Zastupnik Zelenih Anton Hofreiter skeptičan je prema mogućem angažmanu Bundeswehra: "Ne mislim da njemačka mornarica može ili treba doprinijeti vojnom osiguranju Hormuškog tjesnaca", rekao je za Spiegel, piše DW.

Lider Ljevice Jan van Aken potpuno je odbacio takav angažman: "Njemačka se ni pod kojim okolnostima ne smije uključiti u vojnu misiju u Hormuškom tjesnacu." Sukob je, tvrdi, započeo "protivno međunarodnom pravu, izraelskim i američkim napadima".

Kancelar Friedrich Merz u petak je naglasio da trenutačno „nema razloga" razmišljati o vojnom osiguranju pomorskih putova. Njemačka nije dio tog rata "i ne želimo to postati", naglasio je Merz. Sve smo napore usmjerili na završetak rata, poručio je kancelar.

Trump traži pomoć drugih zemalja

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je druge države da pomognu u osiguravanju Hormuškog tjesnaca.

"Zemlje svijeta koje dobivaju naftu kroz Hormuški tjesnac moraju se brinuti za taj prolaz, a mi ćemo pomoći", napisao je na Truth Socialu.

U jednoj ranijoj objavi je napisao i da će "mnoge zemlje" pomoći, ali nije bilo jasno na koga misli niti je li tko već pristao poslati ratne brodove.

Britanski ministar energetike Ed Miliband rekao je da London razmatra pružanje doprinosa toj misiji. Na pitanje razmatra li London slanje minolovaca ili morskih dronova radi zaštite brodskog prometa, odgovorio je da je britanska vlada u kontaktu sa saveznicima, piše DW.

Za BBC je dodao da se razmatraju sve opcije koje mogu pomoći u ponovnom otvaranju prolaza, ali i naglasio da je najbolji i najsigurniji put za to okončanje sukoba.