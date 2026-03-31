Nevjerojatno je zbog čega se Split našao na listi svjetski poznatog portala. Nije baš za pohvaliti se

Split se ponovno našao u fokusu stranih medija, ovoga puta zbog neobične priče koja spaja bogatu povijest i svakodnevicu modernog života. Specijalizirani portal Atlas Obscura objavio je tekst o supermarketu smještenom unutar zidina Male Papalićeve palače, što je izazvalo zanimanje čitatelja diljem svijeta.

Riječ je o trgovini koja posluje u prizemlju Male Papalićeve palače, povijesnog kompleksa smještenog unutar Dioklecijanova palača, jednog od najvrjednijih spomenika antičke arhitekture na Mediteranu. Cijela povijesna jezgra Splita nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine još od 1979. godine.

Palača datira iz 13. stoljeća, a kasnije ju je obnovio znameniti graditelj Juraj Dalmatinac. Upravo zbog svoje lokacije unutar zaštićene cjeline, i prostor u kojem danas djeluje trgovina formalno je obuhvaćen UNESCO-ovom zaštitom.



Kako je supermarket postao “zaštićen”?

Iako sama trgovina nije dobila zaštitu kao pojedinačni objekt, njezin smještaj unutar povijesne građevine automatski je stavlja pod isti režim očuvanja. Upravo ta “pravna tehnikalija” bila je povod tekstu koji je izazvao niz reakcija.

Prema pisanju Atlas Obscure, trgovina je otvorena 2014. godine nakon što je privatni vlasnik prostora prodao prizemlje trgovačkom lancu. Administracija grada tada nije imala pravnu osnovu za sprječavanje takve odluke, iako su postojale određene rezerve.



Dio javnosti nije bio oduševljen idejom smještanja supermarketa u povijesni objekt, ponajviše zbog potencijalnog narušavanja autentičnosti prostora. Posebno su se isticale brige oko dostave robe, infrastrukture i utjecaja na očuvanu arhitekturu koja je ranije restaurirana sredstvima Ministarstva kulture.

Unatoč tome, trgovina i danas funkcionira kao dio svakodnevice u staroj gradskoj jezgri, dok istovremeno privlači pažnju turista i medija.

Što je Atlas Obscura?



Portal Atlas Obscura globalno je poznat po istraživanju neobičnih, skrivenih i manje poznatih lokacija diljem svijeta. Njihovi tekstovi često kombiniraju povijest, kulturu i zanimljivosti koje odstupaju od klasičnih turističkih vodiča.

Upravo zbog takvog pristupa, splitski “UNESCO supermarket” savršeno se uklopio u njihov koncept – kao primjer mjesta gdje se svakodnevni život susreće s tisućljetnom baštinom.

Ova priča još jednom potvrđuje da Split, sa svojom jedinstvenom kombinacijom povijesti i suvremenog života, ne prestaje intrigirati međunarodnu javnost. Dok jedni ovakav spoj smatraju neprimjerenim, drugi ga vide kao dokaz živosti grada koji nije muzej, već prostor u kojem se povijest i svakodnevica neprestano isprepliću.