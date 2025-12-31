Nepalac u Dalmaciji razbijao vjetrobranska stakla, bit će protjeran iz Hrvatske

Policijski službenici Policijske postaje Benkovac-Obrovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim državljaninom Nepala, kojeg sumnjiče za oštećenje tuđe stvari. Muškarac je nakon istrage kazneno prijavljen, a slijedi mu i protjerivanje iz Hrvatske, izvijestila je PU zadarska.

Željeznim predmetom razbijao automobile

Prema sumnjama policije, 40-godišnjak je u subotu u kasnim večernjim satima u Selinama kod Starigrada namjerno oštetio dva parkirana automobila. Koristeći željezni predmet, razbio je vjetrobranska stakla i stakla na vratima vozila, čime je dvojici vlasnika prouzročio štetu od nekoliko tisuća eura.

Protjerivanje i zabrana ulaska

Nakon provedenog istraživanja, protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava. Nadalje, sukladno odredbama Zakona o strancima, 40-godišnjaku je doneseno rješenje o protjerivanju s prisilnim udaljenjem s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Izrečena mu je i mjera zabrane ulaska i boravka u EGP-u u trajanju od jedne godine. Do prisilnog udaljenja smješten je u tranzitni prihvatni centar za strance.