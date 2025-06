Ne želite reklamne letke, a ipak vam ih ostavljaju. Evo što možete učiniti

Većina građana nema problema s tim pa dozvoljavaju da im se takvi oglasni materijali ostavljaju na kućnom pragu. Oni, pak, koji to ne žele mogu na poštanskom sandučiću ili ulaznim vratima ostaviti obavijest, najčešće naljepnicu, s molbom ili upozorenjem da im se ne ostavljaju ikakvi reklamni materijali. No ima situacija kada dostavljači tih kataloga i letaka previđaju ili naprosto ne poštuju želju stanara utemeljenu u zakonu.

"Lijepo smo istaknuli da ne želimo, ali..."

"Na ulaznim vratima u zgradu lijepo piše da mi stanari ne želimo da nam se ostavljaju svi ti reklamni materijali. Danas je sve dostupno na internetu i smatramo da nema potrebe za tim. Ali, svako malo svejedno nađemo pred ulaznim vratima hrpu kataloga, letaka, kojekakvih reklama", rekao nam je Zagrepčanin, stanar zgrade u jednoj gornjogradskoj ulici, piše N1.

Pa nam je u dahu nastavio pričati: "Tako smo se dogovorili svi u zgradi. A nema nas puno, šest stanova. Nalijepili smo upozorenje i na ulaznim vratima u zgradu i kod poštanskih sandučića. No, ne vrijedi. Skoro svaki tjedan nam ipak ostave te kataloge kod ulaznih vrata, na tlu, pa ih raznosi vjetar ili budu razbacani uokolo. Znam da nije to neki veliki problem u usporedbi s drugima no i ja i ostali stanari ne možemo se načuditi kako to da ti raznosači ili tko već ne reagiraju na istaknutu obavijest na ulaznim vratima. Nemoguće je ne primijetiti je. Nije to, velim, neki ogroman problem, ali je mali primjer kako se ne poštuje zakon."

Zakonom propisane masne kazne

A zakon o čijem kršenje govori ovaj Zagrepčanin je Zakon o zaštiti potrošača. U njemu je još od 2007. godine uglavljena odredba o zabrani ostavljanja oglasnih poruka i reklamnih materijala. Taj zakon se vremenom mijenjao i dopunjavao, ali je ova odredba od početka ostala ista. U Zakonu koji je na snazi od 2023. godine, u članku 18. jasno piše: "Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima, te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima."

Novčane kazne za kršenje te odredbe zakona još su izražene u kunama, a iznos im nije beznačajan i kad se preračuna u eure. Naime, u istom zakonu stoji kako će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 kuna (od 1.325 do 26.500 eura) kazniti za prekršaj trgovac – pravna osoba ako ostavlja oglasne poruke i materijale u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana.

Kome se obratiti?

Na pitanje što učiniti kada reklamni leci ipak osvanu pred vratima ili u poštanskim sandučićima stanara usprkos jasno istaknutom upozorenju stanara da to ne žele, u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) objašnjavaju kako je za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

"Slijedom navedenog, zahtjev za rješenje predmetnog problema može se uputiti izravno distributeru letaka koji je obvezan poslovati poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača ili u konačnici tržišnoj inspekciji", kažu u HAKOM-u.