Nacionalni park Krka poziva na Šumsku radionicu u povodu Svjetskog dana šuma

Radionica će se održati u subotu, 28. ožujka 2026. u 10.30 na Skradinskom buku, a sudionici će se okupiti na ulazu Lozovac. Za sudionike radionice ulaz u Park bit će besplatan, a djeca koja sudjeluju moraju doći u pratnji barem jednog roditelja.

Program radionice osmišljen je za djecu koja znaju čitati i pisati, a uključuje istraživanje prirode, igru i kreativne aktivnosti da bi potaknuo njihovu znatiželju, usvajanje novog znanja i osjećaj povezanosti s okolišem. Broj mjesta na radionici je ograničen, stoga se na nju prethodno treba prijaviti preko online obrasca: https://forms.gle/WGwsDy2LQcUgW7Zv8.

Obilježavanjem Svjetskog dana šuma Nacionalni park Krka nastoji pripadnike mlade generacije podsjetiti na važnost zaštite prirode i potaknuti ih na odgovoran odnos prema okolišu. Takve aktivnosti doprinose boljem razumijevanju uloge šuma u očuvanju zdravog ekosustava, što je temelj kvalitete života sadašnjih i budućih naraštaja.

Svjetski dan šuma obilježava se 21. ožujka, a ovogodišnja tema, Šume i gospodarstvo, naglašava važnost šuma za održivi razvoj i dobrobit društva. Šume su najsloženiji kopneni ekosustavi: pokrivaju oko 31 % Zemljine površine i čuvaju više od 80 % svjetske bioraznolikosti. Osim što doprinose ublažavanju klimatskih promjena, šume poboljšavaju kvalitetu zraka i vode i štite tlo, čime izravno pozitivno utječu na zdravlje ljudi.

Područje Nacionalnog parka Krka posebno se ističe bogatstvom šumskih zajednica, smještenih na prijelazu između mediteranske i submediteranske vegetacije, što dodatno naglašava važnost očuvanja ovog jedinstvenog prirodnog prostora.

Pozivamo zainteresirane da nam se pridruže i zajedno s nama proslave šumu kroz igru, učenje i boravak na svježem zraku.

Veselimo se vašem dolasku!