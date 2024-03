Moćna Hrvatica iz FIFA-e o suđenju u HNL-u: "VAR je super alat, ali sve ovisi o ljudima"

Marko Šepat u Dnevniku Nove TV ekskluzivno je razgovarao s Ladom Rojc koja je nakon afere VAR leaks imenovana predsjednicom stručnog povjerenstva koje će analizirati sve sporne situacije iz snimki koje su procurile u javnost.

Upravo je Rojc prva donijela VAR sustav u hrvatski nogomet.

Znate li sve o VAR-u?

Znam dosta o VAR-u. To je jedan kompleksan sustav, to se ne može naučiti preko noći, za VAR vam treba jako puno događanja, puno provedenih sati u VAR sobi. Moje znanje je veće nego prije četiri godine, ali sigurno još ima prostora za daljnju edukaciju.

Visoko kotirate u sudačkim krugovima u FIFA-i, Collina je vaš nadređeni. Kakav je kao šef?

Kao šef, on je jedno nevjerojatno inteligentno biće. Toliko je pametan, nogomet gleda na tako jednostavan način, a opet tako složeno. On daje takva rješenja, vi sjedite pokraj njega, to ne izgleda ništa komplicirano, ali ja se zapitam kako se toga nisam sjetila. Nevjerojatna inteligencija, nevjerojatno razumijevanje nogometa. On se od svih sudaca najviše pripremao za utakmice i dosad bio jedan od najvećih profesionalaca.

Bit ćete na čelu stručnog povjerenstva nakon velike VAR afere, što će točno raditi to povjerenstvo?

Povjerenstvo je vrlo mlado, oformljeno u ponedjeljak, imamo tri člana. Oformljeni smo sa zadatkom da analiziramo sve sporne VAR klipove od početka sezone i u nastavka prvenstva, da podnesemo izvještaj Izvršnom odboru i damo svoje mišljenje. Naš je zadatak da još malo dodatno analiziramo, malo približimo navijačima VAR kao sustav.

Kako poboljšati suđenje u Hrvatskoj, VAR sustav, kako vratiti povjerenje navijača?

VAR još uvijek doživljavam u nekom pionirskom razdoblju, to je jako kompleksno, pboljšati se može vježbom, edukacijom, komunikacijom. Komunikacija je krucijalna u VAR-u, on se bazira na razgovoru između sudaca na terenu i u VAR sobi. On je donesen kao padobran sucima, ali suci na terenu moraju se i dalje ponašati kao da VAR ne postoji. Sve počinje sa sudačkom odlukom na terenu i završava sa njom. To je super alat, ali opet ovisi o ljudima koliko su educirani, spremni, mirni.

Vaše mišljenje o elitnim stranim sucima u HNL-u?

Hrvatski suci imaju kvalitetu da sude derbije u Hrvatskoj. Oni posjeduju kvalitetu koju trebaju imati, ali ovom trenutku je možda bolje da nam dođu iz inozemstva i pokažu suđenje.