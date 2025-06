MINI REKONSTRUKCIJA VLADE Penava čeka ulazak u Vladu: "Plenković tako pokazuje mišiće"

Osim popunjavanja upražnjenog Erlićevog mjesta, u javnosti se spominje i odlazak ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa koji je u svibnju, nakon prosvjeda prosvjetara i prijetnji dijela njihovih sindikata štrajkom izjavio da će podnijeti ostavku ako oni odustanu od zahtjeva. To se sredinom lipnja i dogodilo pa bi uskoro i Fuchs, slijedom svoje izjave, mogao biti bivši ministar.

No mini rekonstrukcija Vlade ponajviše se iščekuje zbog trećeg, nesuđenog aktera u njoj - predsjednika Domovinskog pokreta (DP) i donedavnog gradonačelnika Vukovara Ivana Penave.

Penava u vakuumu

Kada je Domovinski pokret nakon lanjskih parlamentarnih izbora postao HDZ-ov koalicijski partner, spominjao se Penavin dolazak u Vladu u svojstvu potpredsjednika bez protfelja, ali tek nakon što odradi gradonačelnički mandat u Vukovaru. Da je to u planu bilo je jasno po tome što se Penava uoči lokalnih izbora nije ponovno kandidirao za gradonačelnika Vukovara, nego to ulogu namijenio mladom članu stranke Domagoju Biliću. Izbori su prošli porazom nesuđenog Penavinog nasljednika, odnosno pobjedom njegovog ljutog protivnika Marijana Pavličeka iz Hrvatskih suverenista, a Penava se našao u svojevrsnom vakuumu. Na čelu Vukovara više nije, a za ulazak u Vladu čeka zeleno svjetlo, piše N1.

Gostujući na RTL-u prije dva tjedna Penava je na pitanje ide li u Vladu li ne, čak dvaput kazao da je "sve na stolu". Dakle, na čekanju.

"Dajte da se prvo sam sa sobom zbrojim i oduzmem, a onda da sukladno tome povučemo najbolje poteze i za stranku i za koaliciju. I da se u konačnici dogovorimo s koalicijskim partnerima o aranžmanu koji će biti", kazao je između onih dvaju "sve je na stolu".

Hoće li mu Plenković dignuti rampu?

Ako Penavi bude dignuta rampa za ulazak u Vladu i on postane njen potpredsjednik bez portfelja, DP bi tada imao četiri člana Vlade. Penava bi se pridružio ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade Davidu Vlajčiću (koji je na tom mjestu već zamijenio 'problematičnog' Josipa Dabru), ministru gospodarstva Anti Šušnjaru i ministru demografije i useljeništva Ivanu Šipiću.

Iako je DP trenutno HDZ-ov neminovni partner bez kojeg nema većinu u parlamentu, s četiri člana Vlade imao bi udio u njoj nesrazmjeran svojoj političkoj snazi i rejtingu. U anketama već duže vrijeme kotiraju oko 2,5 posto, a na lokalnim izborima oslabljeni su gubitkom Vukovara, iako Penava pokušava relativizirati taj poraz tvrdeći da DP ondje formalno i nije bio na vlasti jer je 2021. on postao gradonačelnik sa svojom nezavisnom listom. No svi su s te liste potom postali dio DP-a, a on sam i predsjednik stranke.

"U DP-u sad nemaju puno izbora"

Koliko će na koncu DP imati članova Vlade, trojicu ili četvoricu, ovisi o koalicijskom sporazumuHDZ-a i DP-a te o disciplini DP-ovaca ako dođe do nekih prjepora - smatra politički analitičar Ivan Rimac.

"Mjesto potpredsjednika Vlade sigurno je bilo predviđeno za DP, ali je odogođeno popunjavanje tog mjesta dok je Penava bio gradonačelnik Vukovara. Moguće je da će zbog toga DP imati jedno ministarsko mjesto manje. No sve ćemo to vidjeti prilikom rekonstrukcije vlade", kaže.

Rimac spominje još jedan mogući scenarij.

"Moguć je i raspad DP-a budući da Penava nema više jak položaj u stranci, a da dio onih koji žele zadržati pozicije ostanu s HDZ-om. Praktički, oni sada nemaju puno izbora, a ni neku dugoročnu perspektivu u budućim izbornim procesima", smatra naš sugovornik.

"Bit će još skloniji suradnji"

No, najizvjesnijim ipak smatra situaciju u kojoj će DP sada, nakon lokalnih izbora, biti još "skloniji suradnji" s HDZ-om.

"Možda ne na način kao Hrvoje Zekanović, ali svakako kao neki drugi HDZ-ovi partneri s desna koji su morali šutjeti i dizati ruke. A ako bi eventualno iskočili nekim svojim istupom, Plenković bi ih odmah poklopio. No to u konačnici znači anonimnost i gubitak svakog identiteta", kaže, piše N1.

Tjednik Nacional objavio je ovih dana, pozivajući se na neimenovani izvor blizak Vladi, da premijer Andrej Plenković neće pustiti Penavu u Vladu dok se ne razjasni je li sudjelovao u navodnoj kupovini glasova u Vukovaru uoči drugog kruga gradonačelničkih izbora.

Čekaju se rezultati izvida u Vukovaru

Prema snimkama telefonskih razgovora, zbog čega DORH i policija provode izvide, navodno se nudilo 20 eura za svaki prikupljeni glas za DP-ovog kandidata Bilića te dodatnih 200 eura za dodatnih 30 glasova.

To je, očito, dodatni povod Plenkoviću da Penavu zasad drži 'na ledu'.

"Riječ je o Plenkovićevoj praksi da nikad ne radi promjene u Vladi pod pritiskom javnosti. On najprije pokaže mišiće, a onda najavi rekonstrukciju iz nekog drugog razloga. Sada mora imenovati nekoga tko će zamijeniti Erlića, a u sklopu toga sigurno će napraviti mini rekonstrukciju. Ponekad su takve rekonstrukcije donosile neočekivane promjene baš zato kako bi Plenković mogao reći da je odluku donio bez diktata medija i javnosti", kazao je Rimac.