Medicinski tim Priska Meda čuvao 4500 maratonaca, evo koliko su intervencija imali

Jučerašnji, 26. po redu Splitski maraton, ostat će zapamćen po rekordnim brojkama: 4500 sudionika iz 65 zemalja preplavilo je ulice našeg grada. No, iza kulisa ovog sportskog spektakla stajao je tim Poliklinike Priska Med, kojemu je ovo bio jubilarni, 10. maraton u svojstvu službenog medicinskog nadzora.

Sigurnost na prvom mjestu

Kada na startu imate rekordan broj trkača, odgovornost medicinskog tima raste eksponencijalno. Nikša Matas, koordinator medicinskog nadzora, potvrdio je kako je dan prošao bez većih incidenata:

"Imali smo preko 30 lakših intervencija, što je s obzirom na broj sudionika izvrstan rezultat. Najvažnije je da nismo zabilježili nijedan lom niti težu ozljedu. Naš tim je bio raspoređen duž cijele staze, spreman na brzu reakciju u svakom trenutku."

Izazov splitskog asfalta i opasnosti 42 kilometra

Splitski maraton poznat je po svojoj atraktivnosti, ali i po zahtjevnosti. Promjene podloge, usponi, vjetar, a ove godine i kiša - stavljaju lokomotorni sustav trkača pred ozbiljan test. Iz medicinske perspektive, uz uobičajene mehaničke ozljede, maraton donosi i značajne sistemske rizike za organizam.

Najčešći problemi na terenu bili su:

Akutni grčevi mišića uslijed dehidracije i zamora

uslijed dehidracije i zamora Lakše distorzije zglobova i istegnuća tetiva

i istegnuća tetiva Sanacija žuljeva i manjih abrazijakoje, iako se čine bezazlenima, mogu trkača izbaciti iz ritma

Međutim, medicinski timovi moraju biti spremni i na puno ozbiljnije situacije:

Kardiovaskularni napor: Ekstremni napor može biti okidač za aritmije, zbog čega je brza trijaža na stazi ključna.

Ekstremni napor može biti okidač za aritmije, zbog čega je brza trijaža na stazi ključna. Hiponatrijemija (tzv. trovanje vodom): Opasno niska razina natrija u krvi koja se javlja ako trkači piju previše čiste vode bez elektrolita.

Opasno niska razina natrija u krvi koja se javlja ako trkači piju previše čiste vode bez elektrolita. Toplotna iscrpljenost: Čak i pri nižim temperaturama, unutarnja temperatura tijela može opasno porasti, što zahtijeva hitnu krioterapiju.

Čak i pri nižim temperaturama, unutarnja temperatura tijela može opasno porasti, što zahtijeva hitnu krioterapiju. Gastrointestinalni distres:Zbog preraspodjele krvi u mišiće, probavni sustav često zakazuje, uzrokujući mučnine i pad energije.

Fokus našeg tima bio je na brzoj manualnoj terapiji i krioterapiji kako bi se pacijentima olakšao oporavak odmah nakon prolaska kroz ciljnu ravninu.

Ponosni na Split i naše trkače

Uloga medicinskog nadzora nije samo čekati u cilju, već aktivno pratiti znakove dezorijentacije ili promjene u hodu kod trkača kako bi se interveniralo prije kolapsa. Deset godina iskustva na Splitskom maratonu omogućilo je timu Poliklinike Priska Med da preventivno djeluje i osigura da rekordan broj trkača sigurno stigne do svoje medalje.

Split se još jednom pokazao kao vrhunski sportski domaćin, a trkači kao primjer nevjerojatne snage volje. Čestitamo svim sudionicima!