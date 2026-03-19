LJUBITELJI CVIJEĆA DOĆI ĆE NA SVOJE Otvara se 49. Praznik cvijeća i obrtništva u Dioklecijanovim podrumima. Očekuje vas bogat program - cvjetna izložba, modne revije...

U prostorijama Udruženja obrtnika Split održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen program 49. Međunarodnog praznika cvijeća i obrtništva, jedne od najprepoznatljivijih proljetnih manifestacija u gradu.

Svečano otvorenje manifestacije održat će se ovog petka u Dioklecijanovim podrumima, gdje započinje i centralna izložba cvijeća. Posjetitelje očekuje bogat program – od cvjetne izložbe, modne revije i revije frizura, do zatvorenih obrtničkih radionica poput Foruma turističkih vodiča, usmjerenih na usavršavanje i jačanje kompetencija sudionika.

Tema ovogodišnjeg Praznika cvijeća nosi naziv „Hrvatski cvitni mirakuli“, a inspirirana je najpoznatijim hrvatskim izumima. Kroz cvjetne instalacije i aranžmane predstavit će se simboli hrvatske inovativnosti poput penkale, kravate, torpeda i drugih tehničkih dostignuća.

Ovogodišnje izdanje donijet će ponovno pravi cvjetni ugođaj na splitsku Rivu, koja će cijelom svojom dužinom biti ukrašena šarenim cvjetnim aranžmanima i sadnicama domaćih proizvođača iz Banovine, pretvarajući središte grada u veliku otvorenu cvjetnu izložbu.

Posebnu simboliku daje i obilježavanje 70. platinastog rođendana svjetske florističke organizacije FLORINT, koji će se proslaviti u sklopu manifestacije.

Manifestacija traje od 20. do 29. ožujka.

Organizator je Udruženje obrtnika Split, uz podršku Parkova i nasada, a pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Splita, Muzeja grada Splita, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva te Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije.

Split će i ove godine postati velika cvjetna pozornica koja spaja tradiciju obrtništva, kreativnost florista i bogatu kulturnu baštinu grada.