KRVAVI NAPAD U LINZU Hrvat nožem ubio jednog Afganistanca, drugi teško ozlijeđen

U subotu navečer 34-godišnjak je nasumično izbo dvojicu muškaraca u centru austrijskog grada Linza. Jedna od žrtava je preminula. Muškarac je prethodno najavio zločin. Više austrijskih medija je objavilo kako je za zločin osumnjičen 34-godišnji Hrvat koji živi u Linzu, te kako su žrtve dvojica Afganistanaca u dobi od 24 i 26 godina.

U Linzu u Austriji se dogodio smrtonosni napad nožem. Osumnjičeni počinitelj je prethodno zločin najavio napad svojoj supruzi. Ona je kontaktirala policiju. Napad se dogodio tijekom potjere. Kako pišu austrijski mediji, 26-godišnji muškarac je poginuo, a 24-godišnjak je teško ozlijeđen, piše Fenix magazin.

Smrtonosni napad nožem dogodio se u centru Linza u subotu navečer. Kako pišu austrijski mediji, 34-godišnji Hrvat je poslijepodne najavio svojoj supruzi da će krenuti u napad i ubiti nekoga, rekao je glasnogovornik policije za APA-u. Supruga je kontaktirala policiju.

Napad se dogodio u području Bismarckstrasse tijekom potjere. Ubijen je 26-godišnji Afganistanac, a 24-godišnji sunarodnjak preživio je napad nožem.

Posvađali se prije napada

Napadu je prethodila manja svađa na ulici. Hrvat je očito verbalno vrijeđao vozača kojeg nije poznavao, rekao je glasnogovornik policije. Dvojica Afganistanaca uključila su se u svađu i ukorila Hrvata.

Dok su se muškarci udaljavali, 34-godišnjak je potrčao za njima i napao 24-godišnjaka kuhinjskim nožem u grlo. Muškarac je prevezen u bolnicu i nalazi se izvan životne opasnosti, piše Fenix magazin.

Pao pri bijegu

Drugi Afganistanac pao je pri bijegu. Napadač ga je zatim udario nogom u glavu i ubo u gornji dio tijela. Svjedoci su priskočili u pomoć 26-godišnjaku i pružili mu prvu pomoć, ali Afganistanac je ubrzo nakon toga preminuo u bolnici.

Počinitelj je pobjegao. Međutim, ubrzo nakon toga uhitila ga je Grupa za brzu intervenciju (SIG) na Volksgartenstrasse i uhitila. Izjave 34-godišnjaka tijekom ispitivanja još nisu bile poznate rano u nedjelju ujutro, pišu austrijski mediji.