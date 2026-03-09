Krenula navala za jeftinim gorivom u susjedstvu: Intervenirala policija, kolone su kilometarske

Duga kolona automobila protezala se prema benzinskoj postaji Mol u Šentilju u kasnim nedjeljnim popodnevnim satima, protežući se sve do raskrižja koje vodi prema austrijsko-slovenskoj granici. U redu su dominirale austrijske registarske tablice, a vozači su strpljivo čekali da natoče gorivo koje je bilo znatno jeftinije nego kod kuće, piše Večer.com.

Prema riječima obližnjih stanovnika, navala na benzinske postaje traje od kraja prošlog tjedna, kada je cijena goriva, posebno dizela, u Austriji naglo porasla. Zbog toga se promet na benzinskim postajama uz granicu znatno povećao tijekom vikenda - toliko da je policija povremeno morala usmjeravati promet u području oko Mol pumpe.

"Tankat i na ručak"

„Gorivo je sada u Sloveniji puno jeftinije. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana posljednjih dana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim benzinskim postajama košta više od dva eura“, jadikovao je Alfred iz Lipnice, jedan od brojnih „benzinskih turista“ koje smo sreli u Šentilju. „Ako cijene benzina i dizela nastave rasti tako brzo kao u posljednjem tjednu i ako u vašoj zemlji ne bude značajnijih poskupljenja, bit će još više austrijskih vozača u Sloveniji“, predvidio je.

Na benzinskoj postaji sreli su i Thomasa iz Predinga koji je s prijateljem došao natočiti gorivo u Šentilj. „Gorivo je ovdje svaki tjedan sve skuplje. Ako ovdje mogu uštedjeti deset ili petnaest eura na punom spremniku, putovanje preko granice se definitivno isplati“, pomislio je.

Prema njegovim riječima, mnogi ljudi iz austrijske Štajerske i Koruške posljednjih dana razmišljaju isto. „Ako ću već natočiti gorivo, navratim i u kupovinu ili na ručak. To je gotovo postalo mini-putovanje", piše Večer.com.

