Kerum slavi rođendan. Ovu je tortu dobio

Željko Kerum danas slavi 65. rođendan, a internetom se proširila torta koju je dobio za svoj veliki dan. Poznat kao veliki gurman, Kerum je dobio tortu na kojoj se vrti janjac, a vidi se i kapula.

Željko Kerum je dakle rođen na današnji dan 1960. godine. Osnovnu školu završio je u Ogorju, a 1974. preselio se u Split gdje je pohađao srednju tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Nakon kraćeg rada u građevinskom poduzeću Melioracija, s kojim je 1983. godinu dana radio kao vozač bagera u Iraku, 1989. otvara prvu trgovinu. U iduće tri godine broj trgovina raste na pet, a 1996. u Lori otvara prvi veliki trgovački centar. Kupnjom Diokoma 2003. i izgradnjom centra Joker 2007. učvršćuje poziciju jednog od vodećih dalmatinskih poduzetnika.

U politiku ulazi 2009. kao nezavisni kandidat i u drugom krugu lokalnih izbora pobjeđuje kandidata SDP-a Ranka Ostojića, postavši gradonačelnik Splita.

S prvom suprugom Ankicom Lalin vjenčao se 1. srpnja 1989. u Kaštel Sućurcu. 1990. rodila im se kćer Neva, a 1992. i sin Joško.

Još od 2008. nisu živjeli zajedno te se u međuvremenu za Keruma počeo vezati velik broj priča o preljubu. 19. listopada 2009. tijekom uživo gostovanja na TV Dalmacija javnosti je obznanio da se razvodi od supruge te odlazi živjeti s 24 godine mlađom Fani Horvat koja je bila trudna s njihovim djetetom