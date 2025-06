Kako napreduju pripreme osiguranja za Thompsonov koncert? "Strah nas je da netko nešto ne podmetne"

O tome je više u Pregledu dana rekao Željko Cvrtila, savjetnik za poslovnu i privatnu sigurnost, u Ministarstvu unutarnjih poslova.

"To je opsežan plan, priprema se već nekoliko mjeseci. Prije svega, radi se o suradnji raznih službi, Grada i organizatora. Džaba zabava i veliki koncert ako ćemo imati stradalih. Ne smatram da je to događaj visokog rizika kao neki prosvjed ili nogometna utakmica, no obzirom na veliki broj ljudi i alkohol, moguće je imati neke incidente", kazao je Cvrtila i dodao:

"Ne mora biti sigurnosni, može biti zdravstveni. Moje osobno mišljenje je da su neke stvari trebale biti obavljene brže, ali sve će se napraviti na vrijeme, siguran sam. Mislim da su svi segmenti uključeni na adekvatan način, no moraju o svom zdravlju misliti i ljudi, bit će vruće, moraju si osigurati mjesto gdje neće biti satima pod suncem i da imaju dovoljno tekućine."

Objasnio je i da kod događaja takve veličine, a radi se o otprilike pola milijuna ljudi, postoje brojne prepreke kojih nema na događajima s višestruko manjom posjećenosti, piše N1.

"Organizacija i priprema su barem pola posla. Ako se sve dobro organiziralo, onda je manje problema. Pa ako imate stotinu ulaza, na svaki će ulaziti 50.000 ljudi. Morat će se organizirati više ulaza, ali dobro je da postoje sektori i koridori pa će biti sve dostupno sigurnosnim službama, ako će morati reagirati. Dobro je i što se organizirala poljska bolnica, u kojoj se može pružiti neka potrebna prva pomoć", naglasio je Cvrtila.

Policijski službenici bit će u uniformama, ali i bez njih.

"Bit će 3000 do 5000 redara, nekoliko tisuća policajaca, zajedno s pripadnicima sigurnosne policije i SOA-e koji će biti u civilu. Strah nas je da netko ubačen ne napravi nešto loše, to je isto moguće. A i treba paziti da se nešto ne podmetne, da ne dođe do terorističkog napada. Znam da ima ljudi koji ne vole i ne podnose tu glazbu, ali nadam se da ih to ne bi motiviralo na neki nasilni čin."

Naglasio je da se sve provjerava i da čak ni policija neće moći u dijelove događaja gdje nisu određeni.

"Sam pregled ljudi kod ulaska bit će krucijalan i tu ne treba ništa prepuštati slučaju", zaključio je Cvrtila.