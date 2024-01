JURČIĆ: "Petković je daleko najbolji igrač HNL-a"

Bivši Dinamov trener Krunoslav Jurčić u HRT-ovom je Stadionu gostovao uoči nastavka SuperSport HNL-a. Dinamo i Lokomotiva sutra igraju prvu HNL utakmicu u 2024. godini. Riječ je o zaostalom meču četvrtog kola, koji se trebao igrati u Kranjčevićevoj. Ipak, dogovorom klubova domaćinstvo je pripalo Modrima, koji su sutra veliki favoriti. Označio je Dinamovog Brunu Petkovića kao daleko najboljeg igrača lige.

"Petković je daleko najbolji igrač HNL-a"

"Dinamov prijelazni rok je najveći upitnik. Jako malo možemo saznati što je Dinamo napravio, da li se dobilo ili izgubilo na kvaliteti. Dosta je bilo neobičnih stvari. Sada je ta zadnja linija koja se spominje u medijima, a od te linije samo je Ristovski igrao konstantno, Živković također u Lokomotivi, a Dinamo nema vremena za eksperimente, mora odmah dobivati utakmice.

Dinamov plus je kvalitetan i širok roster, ako igrači koji su već od ranije tamo dođu u pravu formu Dinamo postaje prvi favorit. Petković je daleko najbolji igrač HNL-a i u Dinamu se trebaju moliti za njegovo zdravlje."

Ivan Perišić se vratio u Hajduk. U petak je potpisao ugovor, no trenutno je u procesu oporavka nakon operacije križnih ligamenata pa bi trebao zaigrati u travnju ili svibnju. Jurčić je na tu temu rekao: "To je velika vijest za hrvatski nogomet, ne samo za Hajduk. Perišić je, uz Modrića, najviše dao u ovoj generaciji koja je bila druga i treća na svijetu.

Njegov povratak u HNL je veliki dobitak. Naravno da je on, kao što znamo, ozlijeđen i znamo da se neće odmah vratiti. Vidim da se već prodaju dresovi s njegovim imenom, Hajduk je otišao daleko u marketingu. Ako Hajduk očekuje da će Perišić pomoći u europskim kvalifikacijama, onda je to jedna prava priča."

"Realnije je da će Perišić biti spreman za Euro"

Jurčić je nastavio: "Sama pojava Perišića u svlačionici diže ekipu i diže joj rejting. No ima jako tešku povredu, pitanje je kad će biti potpuno spreman. Svašta sam vidio s takvim ozljedama, Tomislav Rukavina je krenuo četiri mjeseca nakon operacije, no dosta igrača koji se rano vrate imaju problema kasnije, tako da treba biti oprezan i hladne glave, ako može pomoći Hajduku u završnici prvenstva, to je u redu, ali realnije je očekivati i nadati se da bude spreman za Europsko prvenstvo."

U Hajduk se vratio Nikola Kalinić, ali doveden je i Laslo Kleinheisler: " Odmah znamo da su to vrhunski igrači, no dugo nisu igrali, Laslo nije igrao u Grčkoj, Nikola je dugo bio van terena i to je nezahvalna situacija za trenera. Takvi igrači trebaju oko šest mjeseci da se vrate u pravu formu.

Naši klubovi išli su na puno utakmica, dali su tome prednost pred trenažnim procesom, što znači da će biti u formi na startu, ali onda može doći pad oko petog mjeseca. Karoglanu je i problem kako uglazbiti Kalinića i Livaju. Oni bi mogli skupa, ali kad je Kalinić u optimalnom stanju. Kleinheisler će na lijevu stranu, iako se Dajaku probudio u zadnje vrijeme. No pitanje je kad će obojica doći u pravu formu."

"Hajduk ima dva problema"

Jurčić je dijagnosticirao dva problema Hajduka: "Hajduk mora riješiti dva problema. Hajduk teško stvara šanse. Ako ne bude igrao tečnije i lakše zabijao, imat će problema na malim utakmicama. To je prvi problem Hajduka. Postoji i problem da Karoglan nema još nijedan poraz. Kad dođe do poraza, kako će se reagirati u toj situaciji?

Tad samo automatizmi izvlače trenera i ekipu. Hajduk ne igra lako protiv nikoga, zato je možda bolje da na startu igra derbi, gdje će biti maksimalno motiviran. Euforija kod splitskih navijača lako se može okrenuti u drugom smjeru u slučaju poraza. Ljudi koji vode Hajduk su se ozbiljno pripremili i nakon dugo godina Hajduk ide ozbiljno po prvo mjesto."

"Komično mi je bilo kad je Boto predstavljen kao Osijekovo pojačanje"

Za kraj je komentirao Rijeku i Osijek: "Rijeka ima ozbiljnu šansu da se uplete u borbu za naslov, no ima dva problema, prvo, ima puno mladih igrača, drugo, pitanje je koliko je to uopće njihova ambicija, oni su više orijentirani na prodaju igrača. No kad je tim klincima dan, oni mogu rasturiti i Dinamo i Hajduk bez ikakvih problema."

"Meni je bilo malo komično kad je novi sportski direktor Boto došao i predstavljen kao najveće pojačanje, mislio sam da je došao neki napadač. Hrvatska je bila druga i treća na svijetu, te igrače su stvorili naši treneri i sportski direktori koji su ih tražili u malim mjestima u Hrvatskoj.

Boto je radio u Benfici i Šahtaru, no jedna je stvar skautirati neke Brazilce ili tražiti mlade igrače po Čepinu i onda ih prodavati za nešto veće novce. Nadam se da će se Osijek okrenuti mladim igračima, jer rijetko koja škola ima takav učinak kao Osijekova."

