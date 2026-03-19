Ivošević objavio dokument: "Bude li se crvenio Marjan, crvenit ćete se i vi"

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević ustvrdio je da sanacija Marjana nakon vjetroloma nije dovršena te je objavio dokumente koji se odnose na novu javnu nabavu za radove na Marjanu.

Riječ je o postupku procijenjene vrijednosti 850.000 eura koji obuhvaća izvođenje šumarskih radova, uključujući uklanjanje zaražene i oštećene drvne mase, kao i uzgoj i zaštitu šuma.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je napisao:

„Nažalost bili smo u pravu - sanacija Marjana nije odrađena do kraja. Na Gradskom vijeću zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić potvrdila je da sanacija nije odrađena do kraja, a prema njenim riječima ostala je čak trećina posla odnosno oko 1450m3 drvne mase za iznijeti s Marjana.

Sramotno je da je gradonačelnik žrtvovao dva mjeseca za sanaciju Marjana kako bi umjesto internog rebalansa za tu potrebu žrtvovao ga kao sredstvo ucjene za usvajanje rebalansa.

Sve to potvrđeno je na jučerašnjem Gradskom vijeću Grada Splita uz dodatno izlaganje dr. sc. Milana Perneka o opasnosti potkornjaka.

Nova javna nabava koja je upravo raspisana za izvlačenje zaražene drvne mase s Marjana u sklopu redovnog Programa gospodarenja putem koje planiraju naknadno i prekasno odraditi ostatak posla potvrđuje koliko posla je ostalo i da u naredne tri godine očekuju veći broj zaraženih stabala. Jer rađe će pustiti potkornjaku da se nesmetano širi nego priznati grešku i direktnim pregovarčkim postupkom ugovoriti ostatak radova temeljem članka 131. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.

U navedenoj nabavi planirano je u tri godine iznijeti 2000m3 izvaljenih, opasnih i zaraženi stabala, a u sanaciji ove godine zasad je izvučeno 2900m3. Navedene brojke jasno pokazuju koliko posla nije određeno u ovoj sanaciji.

Kada uzmemo u obzir da se u protekle tri godine uklonilo cca 100m3 zaražene drvne mase dolazimo do jasne matematike da su u šumi ostavili znatne količine srušenih i zaraženih stabala zbog čega planiraju na godišnjoj razini 2900% više sječe nego što je to bilo potrebno u vrijeme prije vjetroloma.

Ono što nisu bili u stanju priznati na vijeću priznali su u javnoj nabavi. Nisu posao obavili do kraja i za očekivati je značajnije širenje potkornjaka. Svaka crvena krošnja bit će direktna odgovornost Tomislava Šute i njegovog korištenja Marjana za ucjenu na rebalansu umjesto žurne sanacije.

Bude li se crvenio Marjan, crvenit ćete se i vi!“