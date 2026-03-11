Iran se oglasio o informacijama da je vrhovni vođa ranjen: "Siguran je i dobro je"

Američka vojska pogodila je noćas i "potpuno uništila" šesnaest iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti.

"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Khamenei "siguran je i dobro“ unatoč izvješćima da je ozlijeđen prvog dana američko-izraelskih napada na zemlju, tvrdi sin iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana.

"Čuo sam vijest da je gospodin Modžtaba Khamenei ozlijeđen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze s tim krugovima. Rekli su mi da je, hvala Bogu, siguran i dobro“, napisao je Yousef Pezeshkian, koji je ujedno i savjetnik vlade, u objavi na svom Telegram kanalu, javlja Times of Israel, prenosi N1.