Ide zatvor, platit će 5.000 eura, oduzet mu auto: Teško je nabrojiti što je sve napravio ovaj 37-godišnjak

U ponedjeljak, 29. prosinca, nešto poslije 13 sati policija je na području Prugova zaustavila osobni automobil kojim je upravljao 37-godišnji muškarac. Utvrđeno je kako se kroz naseljeno mjesto kretao 67 km/h iznad dopuštene brzine, jer je ograničenje na toj dionici 50 km/h.

Vozačka dozvola već ranije ukinuta

Provjerom podataka pokazalo se da vozač uopće nema pravo upravljati vozilom – vozačka dozvola mu je ukinuta zbog skupljenih 18 negativnih bodova, i to do ožujka 2027. godine. Tek tada će ponovno moći pristupiti polaganju vozačkog ispita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sumnja na drogu – odbio liječnički pregled

Nakon preliminarnog testiranja utvrđena je prisutnost droge u organizmu, no 37-godišnjak je odbio vađenje krvi i urina te liječnički pregled. Uz to je zabilježeno i opasno pretjecanje preko pune linije, čime je dodatno ugrozio promet.

Uhićenje i oduzimanje vozila

Zbog niza teških prometnih prekršaja muškarac je uhićen, a policija mu je privremeno oduzela vozilo. Uz optužni prijedlog odveden je na nadležni sud, uz prijedlog izricanja 60 dana zatvora, novčane kazne od 5.000 eura te trajnog oduzimanja vozila.

Sud je donio rješenje kojim je 37-godišnjaku određeno zadržavanje do 7. siječnja 2026., nakon čega je predan u zatvor. Uskoro se očekuje i konačna sudska odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Policija još jednom poziva vozače na oprez i poštivanje prometnih propisa – osobito u naseljenim mjestima, gdje je i najmanje prekoračenje brzine ozbiljan rizik za sigurnost svih sudionika u prometu.