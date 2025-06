Hrvatsku će za koji dan zahvatiti najizraženiji toplinski val dosadašnjeg tijeka godine

Vrućina ne samo da se nastavlja nego će na kopnu idućih dana biti još neugodnija, dani će biti većinom sunčani, noći malo toplije, a danju će temperatura često prelaziti 35 stupnjeva, najviše u četvrtak, kad će i zapuhati vrlo neugodan topli jugozapadni vjetar.

Promjena potkraj dana i u noći na petak mogla bi na sjever donijeti pljuskove, na istok malo kiše, a drugdje na kopnu olakšanje od vrućina uz sjeverni vjetar.

Na Jadranu će s burom noći postajati sve toplije, dnevna temperatura neće se bitno mijenjati, no niz vrućih dana bez kvalitetnog noćnog odmora pojačavat će utjecaj toplinskog vala.

Olakšanje će u početku pružati maestral i možda neki kišni oblak na sjeveru u noći na petak, javlja HRT.

Osvježenje se traži u hladu, moru i rijekama

Osvježenje se traži ovih dana u hladu, moru i rijekama. Vrhunac toplinskog vala koji može djelovati na ljudsko zdravlje bit će u četvrtak, kad je objavljen najviši stupanj upozorenja za regije Osijek, Zagreb i Karlovac.

A osim što je vruće i sunčano, uglavnom je i suho. Na istoku i jugu postoje mjesta koja još čekaju prve lipanjske kapi - ako ih uopće i dočekaju. Jer fronte s kišom daleko su na sjeveru, spustit će se južnije u noći na petak, susjedima donijeti nevrijeme, a nas vjerojatno samo "okrznuti" i umanjiti vrućinu.

Dan za oprez i hlad: Hrvatsku zahvaća novi toplinski val

Slavonci će se sutra probuditi s toplinom od ranog jutra i žutim upozorenjem na toplinski val. Gotovo bez vjetra dočekat će vrlo vruću sredinu sunčanog dana kad će temperatura prelaziti 35 stupnjeva.

U sunčanim središnjim predjelima danju će rasti i do 37. S narančastim upozorenjem vrućine bi se trebali čuvati osobito oni osjetljiviji.

Ponegdje umjeren suh i vrlo topao jugozapadni vjetar neće donositi olakšanje, baš kao ni iduća noć s minimalnom temperaturom oko 20. I na zapadu pretežno sunčano i vruće, čak i u gorju gdje doduše postoji mala vjerojatnost za pljusak. More često mirno, poslijepodne duž obale umjeren jugozapadni i zapadni vjetar.

Najniža temperatura od 18 do 23, u Lici niža, danju između 30 i 33.

Još vruće u vedroj Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti gdje će temperatura rasti do 36. Ujutro od 17 do 20, na obali od 20 do 24. Vjetar slab, popodne umjeren zapadni i jugozapadni, na otvorenom moru sjeverozapadni.

Na krajnjem jugu dnevni porast temperature u nekim će obalnim mjestima usporiti umjereni maestral, no i ovdje treba upozoriti ne samo na dnevnu vrućinu nego i na još jednu toplu noć koja će otežavati kvalitetan odmor.

Minimalna temperatura bit će od 19 do 24.

Vrhunac vrućine

Vrhunac vrućine u ovom tjednu na kopnu će biti u četvrtak, većinom sunčan, uz sve češći umjeren jugozapadni vjetar, a u Dalmaciji za vikend kada će puhati fenska bura. Potkraj dana i u noći na petak sjevernije će proći fronta koja može donijeti grmljavinske pljuskove i jak vjetar na sjever, pa manje izraženo i na istok u petak, a drugdje malo svježiji zrak uz sjeverni vjetar.

Na moru će se nastaviti toplinski val uz prevladavajuće sunčano i vruće vrijeme. Potkraj četvrtka na sjevernom bi dijelu moglo biti nestabilnije. Jugozapadnjak će malo jačati pa okrenuti na umjerenu buru - onu fensku s kojom će jutra postati još toplija.

Pred nama je vrhunac toplinskog vala koji će na kopnu zamjetno oslabiti u petak, ponegdje i s malo kiše, a na moru će se protegnuti i na sljedeći tjedan zbog još toplijih noći.