Hrvatski Pišonja ili Žuga: Tip mortus pijan ukrao gradski autobus pa napravio kaos

Nesvakidašnji incident dogodio se sinoć u središtu Rijeke, kada je 25-godišnji hrvatski državljanin iskoristio nepažnju vozača gradskog autobusa i odvezao se vozilom javnog prijevoza, iako za to nije imao nikakvo ovlaštenje. Sve se dogodilo oko 20.35 sati na autobusnom stajalištu Fiumara. Vozač autobusa je nakratko napustio upaljeno vozilo i ostavio ga bez nadzora, što je 25-godišnjak iskoristio te sjeo za volan i krenuo u vožnju kroz grad. Vožnja je ubrzo završila prometnom nesrećom.

Dolaskom do raskrižja ulica Vinka Benca i Franje Čandeka, osumnjičeni je nepropisno obilazio zaustavljena vozila te je prednjim dijelom autobusa udario u stražnji dio osobnog automobila riječkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin. Nakon sudara nije se zaustavio, već je napustio mjesto nesreće i nastavio vožnju autobusom.

Prometna policija je vrlo brzo reagirala te je autobus pronađen u Zvonimirovoj ulici. Ondje je 25-godišnjak uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je u trenutku upravljanja autobusom bio pod utjecajem alkohola od 1,27 promila, kao i da nije imao položen vozački ispit za kategoriju vozila kojom je upravljao.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela "Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari", protiv 25-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a po dovršetku istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu odgovornost, prekršajno je sankcioniran i zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nadležnom sudu podnesen je optužni prijedlog kojim se predlaže izricanje ukupne novčane kazne od 5.820 eura te kazna zatvora u trajanju do 60 dana.