HEDO NIGHT i Ladies’ party u restoranu Zora Bila: Vikend posvećen ženama uz vrhunske zalogaje i čaše vina

Povodom Dana žena, Zora Bila by Sandra & Dane priprema poseban vikend program ispunjen okusima, druženjem i elegantnom atmosferom. Na rasporedu su dvije večeri – HEDO NIGHT u petak te Ladies’ party menu u subotu i nedjelju – osmišljene kao savršena prilika za izlazak s prijateljicama i proslavu u profinjenom ambijentu.
HEDO NIGHT – meni iznenađenja u četiri slijeda
U petak, 6. ožujka 2026., održava se HEDO NIGHT – večer hedonizma uz meni iznenađenja u četiri slijeda i četiri čaše vina. Cijena večeri iznosi 55 eura po osobi, a koncept je zamišljen kao gastronomsko putovanje kroz pažljivo odabrane kombinacije jela i vina.
Ova večer namijenjena je svima koji vole prepustiti se kreativnosti kuhinje i uživati u spoju moderne prezentacije i bogatih okusa.
Ladies’ party menu – dva dana slavlja
Subota (7. ožujka) od 20 sati i nedjelja (8. ožujka) od 19 sati rezervirane su za Ladies’ party menu po cijeni od 48 eura po osobi.
Na meniju se nalaze:
Quiche
Arancin skradinskog rižota
Rolica punjena dimljenim lososom
Mini ceviche od brancina
Mini tuna tartar
Pralina sa tostiranim bademima na demu od ljubičastog luka
Focaccia sa drniškim pršutom
Polpetica od blitve, tartar od rikule
Mini tiramisu
Raznoliki zalogaji kombiniraju mediteransku tradiciju i moderne kulinarske trendove – od ribe i morskih delicija do finih mesnih nota i zaokruženog slatkog završetka.
Broj mjesta je ograničen, a rezervacije i dodatne informacije dostupne su na broj +385 99 292 09 19.
Vikend pred nama idealna je prilika za proslavu Dana žena u dobrom društvu, uz pažljivo osmišljen meni i čašu vina više.