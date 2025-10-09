Grad podno Marjana centar je najveće startup konferencije u Hrvatskoj: Najbolji umovi tehnološkog sektora predstavljaju se u samom centru Splita

Već sedmu godinu u Splitu se skupljaju najbolji umovi tehnološkog sektora, a ova godina predstavlja i evoluciju brenda. Startup Europe Regatta, sada pod novim nazivom NXTforum, u novom izdanju donosi još bogatiji program i širu perspektivu na budućnost inovacija, tehnologije i održivog razvoja.

Tako se i ove godine, od 9. do 10. listopada, na splitskoj Rivi okupljaju investitori, startupovi, mentori i korporacije na najuzbudljivijem mrežnom događaju u Europi.

NXTforum - Innovation Future Forum prisutnima nudi priliku za upoznavanje i druženje s istomišljenicima u tehnološkom sektoru, mogućnost za kreiranje strategije s poslovnim investitorima i stjecanja novih uvida od iskusnih mentora.

"Kako kažu, jedina je konstanta promjena, pa smo i mi promijenili ime našeg događaja, koji smo prethodnih šest godina zvali Start-up Europe Regatta. Došlo je vrijeme da i mi sazrijemo te da jasno odredimo gdje želimo pozicionirati ovaj događaj. Želimo ga pozicionirati na globalnoj razini, što potvrđuju i brojni sudionici iz cijelog svijeta.

Drago nam je što među sudionicima imamo predstavnike od Sillicon Valleyja pa sve do Azije. No, ono što je najvažnije jest da predstavljamo domaću pamet – domaće ljude koji svojim kreativnim rješenjima, rekao bih, provociraju budućnost tržišta i inovacija na globalnoj razini. Sve to može biti prikazano upravo ovdje, u centru zbivanja – na splitskoj rivi – pred svima nama, jer ćemo svi mi u budućnosti koristiti ta rješenja koja se upravo sada razvijaju.", rekao je Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra ZICER i inicijator NXTforum.

Ove godine start-up je na jednom mjestu u poduzetnici iz tehnološkog svijeta. Što istaknuti?

"Sutra nas očekuje već dobro poznata Start-up Europe regatta. Zahvalio bih se Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i svim partnerima koji nas od samog početka podržavaju. Ovo je složen događaj koji zahtijeva veliku podršku, pa hvala svima koji su nas podržali i koji su se odazvali ovom događaju.

Vjerujem da će ovo biti veliki korak za budućnost svih onih koji danas predstavljaju svoja rješenja. Želim im puno uspjeha, dobrih poduzetničkih ideja i uspješnu realizaciju istih na globalnom tržištu", dodao je.

Što vam predstavlja partnerstvo s Digitalnom Dalmacijom iz Splita?

"Partnerstvo s Digitalnom Dalmacijom ključno je od samog početka jer, jednostavno, bez jakih partnerstava nema zajedničkog nastupa prema široj javnosti, poslovnom i znanstvenom sektoru te drugim partnerima. Samo nas partnerstva mogu usmjeriti prema većim ciljevima, a to je zajednički nastup na globalnim tržištima, što je zapravo i glavna poruka ovog događaja", zaključio je Šesnić.

Manifestacija već sedmu godinu okuplja ključne sudionike iz svijeta inovacija, tehnologije, poduzetništva i održivog razvoja

Organizirana u suradnji sa Županijskim tehnološkim hubom Digitalna Dalmacija, ova manifestacija već sedmu godinu okuplja ključne sudionike iz svijeta inovacija, tehnologije, poduzetništva i održivog razvoja. Cilj događaja je povezati inovativne poduzetnike, investitore, istraživače i stručnjake iz različitih sektora kako bi zajedno stvorili nove ideje i rješenja koja će oblikovati budućnost.

"Drago nam je što ova konferencija traje već sedam godina — sada pod novim nazivom — i pokazala se kao iznimno vrijedna za naš grad i županiju. Na jednom mjestu okuplja istaknute goste iz svijeta poduzetništva i financija, koji u Splitu imaju priliku upoznati našu lokalnu tehnološku scenu. Ulažemo mnogo truda u izgradnju naše start-up i tehnološke zajednice, a ovaj događaj pruža priliku da se ta lokalna scena poveže i surađuje s gostima iz inozemstva.", kazao je Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije.

U hubu Digitalne Dalmacije već su predstavljeni lokalni startupovi.

"Što se tiče startupa Digitalne Dalmacije, bilo je zaista lijepo vidjeti pozitivne reakcije naših gostiju, koji su bili ugodno iznenađeni kvalitetom naših startupa i njihovim prezentacijama. Već su ostvareni neki razgovori i iskazan interes za suradnju, što nas posebno veseli. Lijepo je čuti mišljenja i reakcije gostiju, kao i kvalitetna tehnička i stručna promišljanja koja nam pomažu i usmjeravaju nas da budemo još bolji.

Što se tiče daljnjih ciljeva i planova, posebno na nacionalnoj razini, pozitivne reakcije svakako nas potiču da nastavimo razvijati suradnju. Drago nam je što ovu konferenciju organiziramo partnerski s kolegama iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER-a) i Novac Business Centra, što pokazuje da svi radimo dobre projekte, ali kad se udružimo — postajemo još bolji. Kombiniramo naše partnere i međunarodna iskustva, nadopunjujemo se, i vjerujem da je ovo odličan primjer suradnje iz koje će sigurno proizaći još mnogo dobrih stvari", rekao je Damir Brčić.

Dečki iz Zagreba predstavljaju projekt SIADUS čiji je cilj poboljšati iskustvo studiranja za osobe s invaliditetom kroz digitalnu platformu koja studentima omogućuje da postanu asistenti svojim kolegama s invaliditetom. Istovremeno, obrazovnim institucijama pomaže u izgradnji ugleda kao društveno odgovornih i inkluzivnih ustanova.

"Želimo unaprijediti kvalitetu obrazovanja i potaknuti društvenu inkluziju. Sustav predviđa tri uloge: studente s invaliditetom, studente-asistente i koordinatore koji nadziru rad platforme. Kroz međusobnu podršku i razumijevanje, naš sustav teži stvaranju pozitivnog društvenog utjecaja", pojašnjavaju nam članovi Startup Factory tima SIADUS, a njihov projekt spaja studente s invaliditetom s drugim studentima koji im mogu pomoći a zauzvrat mogu dobiti ECTS bodove putem izbornog predmeta, stvarajući "win-win" situaciju za sve.

Program je započeo u četvrtak, 9. listopada svečanim otvorenjem u povijesnim Dioklecijanovim podrumima uz pozdravne govore, nakon čega slijede zanimljive panel rasprave o raznim temama koje će voditi priznati domaći i međunarodni stručnjaci.