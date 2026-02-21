Gorica slavila u Puli

Nogometaši Gorice osvojili su vrijedna tri boda u 23. kolu HNL-a, svladavši u gostima Istru 1961 s 2:0. Gosti su od početka pokazali konkretniju i opasniju igru, a pobjedu su potvrdili golovima u završnici oba poluvremena.

Nakon nekoliko dobrih prilika u prvih petnaest minuta, Gorica je povela u 41. minuti. Akciju je započeo Pršir oduzimanjem lopte, a završio Domagoj Pavičić preciznim udarcem za 1:0. Istra je u nastavku pokušala podići ritam, no osim pokušaja Frederiksena nije ozbiljnije zaprijetila.

Sve je odlučeno u 77. minuti kada je obrana domaćih potpuno zakazala, a Jurica Pršir mirno realizirao situaciju jedan na jedan za konačnih 2:0. Do kraja susreta Puljani nisu uspjeli stvoriti pritisak koji bi ugrozio gostujuću prednost.

Ovom pobjedom Gorica se dodatno udaljila od začelja ljestvice, dok je Istra nastavila niz bez pobjede i u posljednja četiri kola ima tek jedan bod.

Standings provided by Sofascore