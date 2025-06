Glavina: Za projekte udruga u turizmu osigurano 770.000 eura

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni natječaj namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu čiji je cilj osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra te podizanje svijesti o potrebi razvoja održivog turizma. Projekte mogu prijaviti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu, a ukupno je osigurano 770.000 eura.

„Ministarstvo turizma i sporta već dugi niz godina provodi ovaj natječaj, kojim podupiremo projekte koji doprinose ostvarenju naših strateških ciljeva, od razvoja održivog turizma do osiguravanja kvalitetnog kadra za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Od 2016. godine smo sufinancirali 178 projekata za jačanje strukovnih udruga u ukupnom iznosu većem od 3,4 milijuna eura. I ove godine pozivam sve udruge koje imaju kvalitetne projekte da se prijave na ovaj natječaj, koji je još jedan od načina kojim potičemo održiv, cjelogodišnji i otporan turizam“, rekao je ministar Tonči Glavina.

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti samo jedan projekt, a iznos zatraženih sredstava može biti od 15.000 eura do 200.000 eura po pojedinom projektu te može tražiti najviše do 70 posto vrijednosti projekta. Trajanje razdoblja provedbe projekta mora biti minimalno 14 mjeseci do najdulje 24 mjeseca.

Prednost u sufinanciranju imat će prijavitelji koji za pripremu i provedbu projekta zapošljavaju najmanje jednu mladu nezaposlenu osobu odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području (do 30 godina), najmanje jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području, koji imaju jednog ili više partnera u provedbi projekta, koji imaju dvije ili više regionalnih turističkih zajednica kao pridružene partnere, koji imaju pridružene partnere na projektu, kojima je pridruženi partner udruga čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Natječaja te oni koji osiguraju više vlastitih i/ili drugih izvora sredstava za provedbu projektnih aktivnosti od minimuma od trideset posto vrijednosti projekta.

Javni natječaj otvoren je od 23. lipnja do 1. rujna 2025. godine, a više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.