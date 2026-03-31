FOTOGALERIJA Dalmatia Boat Show otvara sezonu: U Seget stiže 180 izlagača i 200 plovila

Treće izdanje Dalmatia Boath Showa je pred nama, a održat će se od 16.do 19. travnja u Marini Baotić u Segetu Donjem. Danas je na konferenciji za medije predstavljeno treće, još atraktivnije izdanje sajma na kojem je sudjelovao dožupan Stipe Čogelja, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, predsjednik Županijske komore Split Jozo Tomaš, načelnik općine Seget Ivo Sorić , vlasnik Marine Baotić Željko Baotić te predstavnica organizatora sajma Aleksandra Bujević.

Splitsko-dalmatinska županija je i prošle godine bila partner sajma, pa je tu praksu nastavila i dalje, a po riječima dožupana Čogelje, županija uvijek prati manifestacije koje promoviraju Splitsko-dalmatinsku županiju u svijetu.

- Sajam podržava sve politike koje županija provodi, izvrsnost u nautici te razvoj kulture nautike na području dalmatinskih otoka. Razvoj nautike i turizma mora pratiti i razvoj same kulture turizma. Što se tiče same nautike i turizma nalazimo se u izazovnim vremenima, a mene fascinira citat – ''More je zadnje slobodno mjesto na zemlji'', a mi pružamo mogućnost, kad je u pitanju Hrvatska, da se otkrije i uživa u toj slobodi, zaključio je Čogelja.

Nautički sajam je velika promocija za općinu Seget s čim se slaže i načelnik općine Ivo Sorić.

- Marina Baotić je jedan značajan objekt za našu općinu, ekološki osviješten objekt te i Marina Baotić i sajam nautike za općinu Seget rade veliku promociju općine u svijetu. Općina je potencijal za dolazak najkvalitetnijih gostiju, te uz sajam nam omogućava razvoj popratnih aktivnosti. Mi ćemo, kao općina, uvijek podržavati ovakve i slične sajmove, kazao je Sorić.

Nautičari su gosti koji prvi dolaze u destinaciju i zadnji odlaze, a većina je visoke platežne moći te turistička sezona na ovom području počinje s otvorenjem ovog sajma.

- Kad isplove prvi brodovi počinje turistička sezona u našim krajevima. Nadamo se jednoj sigurnoj i lijepoj sezoni. Ne zbrajamo dolaske i noćenja nego zbrajamo doživljaje. Splitsko-dalmatinska županija nudi najljepše doživljaje, uz naše dalmatinske otoke, gastronomiju te infrastrukturu koju pružaju naše marine. Svi naši sajmovi su pokazali da je velika potražnja za našom županijom te da smo hit destinacija, pogotovo u svijetu nautike, pojasnila je Vladović.

Partner ovog sajma je Županijska gospodarska komora u Splitu koja broji financijske rezultate turističke sezone.

- Važno nam je da ti financijski rezultati budu što veći i što bolji, a tu nam pomažu poduzetnici koji pored primarnog proizvoda imaju i dodatni motiv, kao organizacija ovakvih sajmova, pojasnio je Tomaš.

Dalmatia Boath Show ove godine ide naprijed u još atraktivnijem izdanju te donosi neke svjetske izlagače koji su prepoznali ovaj sajam kao mjesto dobre promocije.

- Povećali smo kapacitet suhe površine na kojem će se izlagati, imat ćemo dva velika šatora. Pozitivno sam iznenađen izlagačima koji će doći ove godine. Sajam će biti jako kompleksan jer u isto vrijeme nam isplovljavaju i brodovi koji se nalaze u marini. Sajam je startao jako dobro prve dvije godine, imali smo dobru prodaju i dobru posjećenost, te se nadam kako će tako biti i ove godine, pojasnio je Željko Baotić.

Na sajmu će se predstaviti 180 izlagača, 200 plovila koja će biti na kopnu i moru te devet premijera plovila. Sajam je otvoren od 10 do 18 sati za sve posjetitelje.

- Jako smo zadovoljni izlagačima te brojem plovila na sajmu. Uvršteni smo u Međunarodno udruženje organizatora nautičkih sajmova što pokazuje odličan smjer razvoja našeg sajma. Pripremili smo i bogat glazbeno-zabavni program uz odličnu gastro ponudu. Izdvojila bih show automobila, modnu reviju Anamarije Asanović te organizirano čišćenje podmorja uz ronilački klub Sv. Rok iz Bibinja te jedriličarsku regatu. Fokus nam je uvijek na promociji Segeta, Dalmacije i Hrvatske te nautičkog turizma, zaključila je Bujević.