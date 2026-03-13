Forbes objavio listu najbogatijih ljudi svijeta. Hrvatska ima milijardera, među top 2.000 je u svijetu

Pobjegavši iz sovjetsko-afganistanskog rata 1988. sa samo 700 dolara, Mirwais Azizi na kraju je 1994. stigao u Dubai, gdje je pokrenuo posao u tekstilnoj industriji. Godine 2007. ušao je u sektor nekretnina osnivanjem tvrtke Azizi Developments. Danas ta kompanija ima više od 60 nekretnina i trenutačno gradi ono što bi trebao biti drugi najviši toranj na svijetu, u Dubaiju. Trideset osam godina nakon odlaska iz Kabula, Azizi je najbogatiji građanin Afganistana (iako i dalje živi u Dubaiju) i, s procijenjenim bogatstvom od 1,4 milijarde dolara, prvi i zasad jedini milijarder iz te zemlje.

Afganistan nije jedina država koja je nedavno dobila svog milijardera. To se dogodilo i susjednom Pakistanu – zahvaljujući Sualeh Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor sa sjedištem u Kaliforniji, čija se vrijednost procjenjuje na 29,3 milijarde dolara. Asif je prvi Pakistanac koji se našao na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera još od 2010. godine. Ukupno 80 zemalja i teritorija ima barem jednog milijardera na ovogodišnjoj listi, u odnosu na 78 godinu ranije. Iako većinu najvećih svjetskih bogatstava i dalje drže muškarci, brojne žene također su među najbogatijim osobama u svojim zemljama, gradeći bogatstvo u industrijama koje se protežu od rudarstva i pomorskog transporta do kozmetike i bankarstva, piše Forbes.

Najbogatije žene

U Australiji je Gina Rinehart (procijenjeno bogatstvo: 25,5 milijardi dolara) obnovila očev posao s željeznom rudom i pretvorila ga u globalnu rudarsku silu kroz kompaniju Hancock Prospecting. U Čileu Iris Fontbona (52,6 milijardi dolara) kontrolira rudarsko carstvo Antofagasta i posjeduje jedno od najvećih svjetskih bogatstava u bakru. Brodarska magnatkinja Rafaela Aponte-Diamant (44,5 milijardi dolara) zajedno sa suprugom Gianluigijem Aponteom osnovala je Mediterranean Shipping Company (MSC), pretvorivši je u jednu od najvećih svjetskih kompanija za kontejnerski prijevoz. A pop ikona Rihanna, rodom s Barbadosa, postala je milijarderka pretvorivši svoju globalnu slavu u potrošačko carstvo kroz brendove Fenty Beauty i Savage X Fenty.

Najbogatiji od svih i dalje je Elon Musk, koji drugu godinu zaredom ostaje najbogatija osoba u Sjedinjenim Državama i na svijetu. Nakon što je tijekom protekle godine prikupio zapanjujućih 497 milijardi dolara, Muskovo se bogatstvo sada procjenjuje na 839 milijardi dolara – najveće neto bogatstvo koje je Forbes ikada zabilježio. Unatoč snažnoj konkurenciji u Sjedinjenim Državama, zemlji koja daleko prednjači po broju milijardera s rekordnih 989, Musk je više nego tri puta bogatiji od najbližeg konkurenta, suosnivača Googlea Larryja Pagea (procijenjeno bogatstvo 257 milijardi dolara).

Kina predvodnica milijardera

Kina, s 610 milijardera (uključujući Hong Kong), ima drugi najveći broj milijardera; najbogatiji je Zhang Yiming (69,3 milijarde dolara), suosnivač matične tvrtke TikToka ByteDance. Indija, s 229 milijardera, daleko je treća, predvođena industrijskim tajkunom Mukeshom Ambanijem (99,7 milijardi dolara).

Na regionalnoj razini, azijsko-pacifička regija ove godine ima najviše milijardera – 1229. Slijede Amerike, uključujući SAD, s 1186. Europa je treća s 875, a potom dolaze Bliski istok i Afrika sa 138.

Tko je najbogatiji u Hrvatskoj?

HRVATSKA

Najbogatija osoba: Vasily Anisimov | Dob: 74 | Bogatstvo: 2,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1982 | Izvor bogatstva: nekretnine