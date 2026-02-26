Festival Vino Dalmacije 2026: Decanter, Dingač i dalmatinske vinske ikone u Splitu

Riječ je o ključnom godišnjem susretu vinara, ugostitelja, trgovaca, sommeliera i ljubitelja vina, koji pruža cjelovit pregled dalmatinske vinske scene uoči turističke sezone. Festival se organizira u formatu promenadnog kušanja, omogućujući izravan kontakt s proizvođačima i ciljano kušanje vina.

Bogat program radionica: od edukacije za ugostitelje do vertikala kultnih etiketa

Ovogodišnje izdanje donosi snažan edukativni program s ukupno sedam radionica, koje vode istaknuti vinski stručnjaci i sommelieri.

Festival započinje radionicom za djelatnike u ugostiteljstvu, „Tajne najboljih sommeliera“, pod vodstvom Branimira Vukšića, voditelja servisa restorana Pelegrini s Michelinovom zvjezdicom. Program je usmjeren na konkretne savjete i praksu rada s vinom u sezoni.

Posebnu pažnju privlači radionica „Zlatan Plenković: Ostavština legende, 10 godina kasnije“, koja kroz vertikalno kušanje odaje počast pioniru modernog dalmatinskog vinarstva i njegovoj ulozi u afirmaciji plavca malog i vina s južnih padina Hvara.

Bijele autohtone sorte regije dolaze u fokus kroz radionicu „Od A do Zlatarica – Bijeli aduti Dalmacije“, dok će selekcija „Najbolji pošipi Dalmacije“ predstaviti najvažniju dalmatinsku bijelu sortu kroz usporedno kušanje.

Program uključuje i „Dalmatinske vinske ikone: vina koja su izgradila regiju“, sa selekcijom perjanica dalmatinskih vinarija koje potvrđuju potencijal odležavanja i premium pozicioniranje regije.

Radionica „Decanterovi laureati“, donosi selekciju dobitnika zlatnih Decanter medalja iz posljednje tri godine natjecanja, dok će kultna apelacija Dingač biti predstavljena kroz vertikalno kušanje uz vinare osobno.

Međunarodna dimenzija: Decanter u fokusu

Ovogodišnji Festival dodatno je obilježen predstavljanjem priloga o Dalmaciji koji izlazi uz ožujsko izdanje svjetski relevantnog vinskog magazina Decanter. Festivalu će tim povodom prisustvovati i predstavnici redakcije, čime se potvrđuje rastući međunarodni interes za

Dalmaciju kao vinsku regiju. Osim Decantera, Vino Dalmacije na festival dovodi i dosad najveći broj vinskih stručnjaka i autora iz raznih europskih zemalja. Za njih je, u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, uoči festivala organizirano studijsko putovanje koje im omogućuje neposredan uvid u Dalmaciju kao cjelovitu eno-gastronomsku destinaciju, regiju koja je puno više od sunca i mora.

Nagrada Miljenko Grgić powered by OTP Banka

U sklopu festivalskog programa održat će se i dodjela nagrade Miljenko Grgić, priznanja koje se dodjeljuje pojedincima za izniman doprinos razvoju dalmatinskog vinarstva i međunarodnoj afirmaciji regije.

Festival će biti otvoren oba dana od 13 do 19 sati.

Cijena dnevne ulaznice iznosi 30 eura, dok je festivalska ulaznica 50 eura. Program radionica i ulaznice za njih možete pogledati ovdje.