Europska zemlja daje 25.000 eura za predaju vozačke dozvole na pet godina

Nuđenje novčanog poticaja vozačima da predaju vozačku dozvolu zvuči kao početak televizijskog realityja. Malo tko bi povjerovao da je riječ o političkoj mjeri donesenoj u Europi.

Malta je naime, odlučila smanjiti broj vozila na svojim cestama, a u tu je svrhu Chris Bonett, ministar prometa, pokrenuo niz inicijativa s ciljem smanjenja prometa i promjene lokalne kulture putovanja.

Jedna od mjera je davanje 25.000 eura (5.000 godišnje) onima koji se odreknu svoje vozačke dozvole na pet godina. U tom planu mogu sudjelovati samo oni koji ispunjavaju postavljene uvjete:

- Imati 30 ili manje godina

- Živjeti na Malti najmanje sedam godina.

- Imati minimalno 12 mjeseci staža s vozačkom dozvolom B kategorije.

Iz inicijative su isključeni vozači kojima je vozačka dozvola suspendirana ili poništena, nositelji dozvola koje ne pripadaju Europskoj uniji i oni kojima je potrebna zbog posla. Osim toga, mjera se primjenjuje isključivo na vlasnike osobnih automobila: motocikli, kombiji i druga slična vozila su isključena.

Kroz svih pet godina, korisnicima mjere je zabranjeno upravljati vozilima na Malti, ali i u inozemstvu.

Tko bude uhvaćen da vozi dok je upisan u program, suočit će se s kaznom od 5.000 eura. Osim toga, morat će vratiti preostali iznos subvencije i mogao bi se suočiti s pravnim posljedicama.

Vozači koji se predomisle i odluče vratiti svoju vozačku dozvolu u bilo kojem trenutku tijekom tih pet godina morat će platiti kaznu plus preostali iznos koji im još nije isplaćen. Na kraju, kada istekne pet godina, sudionici će morati zatražiti novu vozačku dozvolu i završiti tečaj vožnje u trajanju od 15 sati.

Unatoč uvjetima i pravilima, od siječnja ove godine, više od 100 mladih već je predalo svoju vozačku dozvolu. Prijave su otvorene do 30. lipnja, piše Jutarnji list.