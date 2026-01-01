Eksplozija plina u Kaštelima: Dvojica muškaraca hitno prevezena u bolnicu

Jučer, 31. prosinca 2025.godine oko 13,30 sati djelatnici hitne medicinske pomoći Kaštela su u bolnicu dovezli dvojicu muškaraca (rođ. 1981 i 1988) koji su zadobili opekline po licu i rukama. Muškarci su zadržani u bolnici na daljnjem liječenju.

Utvrđeno je da su ozlijeđeni u objektu na području Divulja. Na mjestu događaja obavljen je očevid uz sudjelovanje inspektora za zaštitu od požara. Utvrđeno je da je prostoriji koja se koristi kao došlo je do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina.

U događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.